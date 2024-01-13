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賴清德當選！陳同佳牧師籲「同意佳仔赴台自首」：給改過自新機會

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳（中）。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

2024大選今（13）日落幕，民進黨賴清德當選。曾在台灣涉犯女友命案的港人陳同佳，一直未能赴台投案，協助陳同佳的香港立法會議員、牧師管浩鳴表示，期望台灣新領導人能本着人道主義立場，同意陳同佳回台自首，讓他得到公平審訊和改過自新的機會。

據《香港01》報導，陳同佳案曾一度引發香港「反送中」運動，陳同佳2019年10月因洗黑錢案出獄後，至今仍未前往台灣投案。管浩鳴曾表示，死結在於台灣不批准陳同佳入境，並多次強調陳同佳自首意願不變。

如今，2024大選由民進黨賴清德勝出。管浩鳴表示，期望台灣新的領導人能本着人道主義立場，「同意佳仔回台灣自首，讓佳仔得到公平審訊和改過自新的機會。」

據早前報導，陳同佳2018年2月8日與女友潘曉穎一起來台灣旅遊，兩人在旅館發生爭執，陳同佳一怒之下殺害了潘曉穎，並將屍體塞入行李箱，丟棄在捷運竹圍站附近的草叢。

案發之後，陳同佳隨即逃回香港，並因盜刷潘曉穎信用卡（洗黑錢罪）入獄。但殺人部分，香港官方主張犯案地點是在台灣，香港的司法體系無權處理。此案最終引發了「反送中運動」。

潘曉穎的母親近年多次要求陳同佳出來面對，但對方一直神隱，氣得她大罵痛罵陳同佳是縮頭烏龜，只會逃避現實，苟且偷生。

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