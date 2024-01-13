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賴清德勝選！台灣大選狂登外媒頭條　產經新聞：選民對中國說不

▲▼112民進黨選前之夜，總統候選人賴清德致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德在民進黨選前之夜致詞。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

2024年總統大選落幕，民進黨候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴已經宣布勝選。事實上，今年台灣大選被譽為2024年最重要的一場選舉，《ETtoday新聞雲》也為讀者整理各大外媒對於投票結果的報導。

▲▼各大外媒關注台灣大選。（圖／翻攝外媒）

美國有線新聞網（CNN）報導，台灣選民摒棄了中國的警告，並讓執政黨獲得歷史性的連續第三個總統大選勝利。

▲▼各大外媒關注台灣大選。（圖／翻攝外媒）

路透社報導，「台灣選民拒絕中國，並讓執政黨獲得第三屆總統任期。」北京將這場選舉描述為戰爭與和平之間的選擇，並且警告不要投票給賴清德，但台灣選民周六仍讓這位民進黨總統候選人大獲全勝。

▲▼各大外媒關注台灣大選。（圖／翻攝外媒）


英國廣播公司（BBC）引述年輕的民進黨支持者說法報導，賴清德的勝利表示中國壓力是無效的。北京及反對黨國民黨都表示，這是一場關乎戰爭的選舉，但大多數人顯然沒有被這種觀點動搖。

▲▼各大外媒關注台灣大選。（圖／翻攝外媒）

英國衛報指出，台灣選出「拒絕中國領土主張」的賴清德擔任下一任總統，讓民進黨迎來歷史性的第三個執政任期，此結果將激怒北京，並且加劇台海緊張局勢。

▲▼各大外媒關注台灣大選。（圖／翻攝外媒）

半島電視台稱，由於這塊土地的爭議政治地位，台灣的選舉格外重要，這場選舉也受到美中密切關注。中國此前表示，如果賴清德勝選，他將對區域和平構成威脅，並稱這場選舉是戰爭與和平之間的選擇。賴清德則曾表態致力於區域和平，對與北京有條件接觸抱持開放態度。

▲▼各大外媒關注台灣大選。（圖／翻攝外媒）

日本經濟新聞報導，主要反對黨國民黨候選人、新北市長侯友宜在支持者面前宣布落選，儘管他呼籲實施與中國和解的政策，但與強烈反對中國威脅的民進黨賴清德相比，未能獲得同等票數。

▲▼ 。（圖／翻攝自產經新聞）

日本產經新聞報導，賴清德作為台灣總統，對於中國統一壓力說「不」，並且擊敗了侯友宜與柯文哲，首度當選。內文也形容，儘管中國宣稱台灣與大陸的統一是「歷史必然」，但台灣選民再次對中國說不。
 

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