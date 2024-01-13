新竹立委／選舉老將捲土再戰！徐欣瑩自行宣布當選：選民非常有智慧

▲新竹縣第一選區立委候選人徐欣瑩。（圖／徐欣瑩競辦提供）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

今（13日）2024總統大選、立法委員選舉投票日，稍早開票結果出爐，新竹縣第一選區由在新竹縣選舉經驗豐富的國民黨徐欣瑩勝出，稍早她自行宣布當選，稱「今天晚上共同贏來了我們希望的勝利，感謝第一選區所有鄉親的支持，選舉過程中雖然很多紛紛擾擾，但是新竹縣第一選區選民非常有智慧，在最後做出了最正確的抉擇，真的非常感謝。」

新竹縣第一選區本屆共有5位候選人，分別為1號台灣維新的劉復嵐、2號國民黨徐欣瑩、3號小民參政歐巴桑聯盟的劉台穠、4號台灣綠黨的余筱菁、5號民進黨詹紀緹。

▲新竹縣第一選區立委候選人徐欣瑩自行宣布當選。（圖／徐欣瑩臉書）

前民國黨主席徐欣瑩在新竹縣選舉經驗豐富，2005年第一次參選新竹縣議員就以第二高票當選，2008年爭取立委選舉失利，但2009年再次以第一高票連任新竹縣議員，2012年再次叩關立委，以全國第一高票當選。

徐欣瑩2016年與親民黨總統參選人宋楚瑜搭檔競選總統失利，2018年受柯文哲力挺參選新竹縣長仍失利，2020年立委選舉中，因政黨票未達門檻而告別國會，她2022年回鍋國民黨後，2024年再度角逐立委選戰，繳出漂亮成績單。