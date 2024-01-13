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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

▲賴清德與林俊憲聯合競選總部28日成立，現場湧進約3000名支持者，賴清德表示，只要團結一起，就能贏得最後勝利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（13）日是第15屆正副總統暨第11屆立法委員選舉日，下午4點結束投票，全國各地正陸續開票，產生新一屆正副總統與新國會。台南市第五選區由於情況特殊，幾近同額競選，在開票半個多小時後，台南市民政局以及立法院國際處即至民進黨籍立法委員候選人林俊憲競選總部確認當選資格，林俊憲也順勢自行宣布當選，第三度連任成功，成為全國第一位新科立委。

民進黨現任立委林俊憲此次競選連任，但最大對手、國民黨原候選人王家貞卻因偽造文書案「忘記上訴」，目前仍在緩刑期間而失去參選資格；該區候選人除林俊憲外，僅剩下雙語無法黨推出的81歲候選人蕭燐洪，但在中選會公告的候選人選舉公報上，蕭公開喊話無意瓜分任何一張選票，目標是0票，自己都不會投給自己，請把選票投給屬意候選人。

對於開票過程，林俊憲表示，昨晚一切選舉行程結束，終於有空閒時間可以思考後，他才發現，開票對他來說也是一個難題。林俊憲解釋，因為該選區狀況非常特殊，他原本設定的主要對手國民黨提名人因案不符參選資格，而僅剩的另一位對手，也是由於所屬政黨要提名不分區才登記的「任務型候選人」，甚至在選舉公報上直接寫下「懇請賜票給其他優秀候選人」、「得票目標是0」等字樣，幾乎跟同額競選沒兩樣，那要開票到什麼程度才能確定勝負？這個問題苦惱了他一整天。

不過由於目前開票結果，林俊憲一路輾壓式領先，拿到約8成得票率，在開票半個多小時後，台南市民政局以及立法院國際處即前來林俊憲競選總部，因為他們需要和當選人確認國籍身分等資訊是否符合當選資格，也會送上祝賀紅紙。林俊憲苦笑著說，既然都已經獲得機關認證了，想來想去，似乎也沒有更好的宣布時機，於是便在4點35分左右自行宣布當選，成為本次大選的第一位當選人。

林俊憲宣布當選後，也向總部前數百名熱情的支持者喊話，感謝所有人一路相挺支持，讓他能夠成功三連霸。他也說，最早宣布當選，再加上又是連任者，代表他也會是新國會最早開始上工的立委，今晚開完票以後，馬上繼續為大家服務與爭取建設，這是他能夠回報鄉親肯定最好的方式。

林俊憲並且代表賴清德感謝台南鄉親，他表示，在本次各縣市投票率偏低的情況下，在台南仍然有7成的投票率，賴清德目前也大幅領先。他表示，這代表賴清德接任民進黨主席以後所推動的各項改革，讓民進黨重新獲得台南人信任，願意在關鍵時刻站出來支持我們的老市長。

雖然林俊憲自行宣布當選，不過由於全國其他地方的開票都還在進行中，新總統與新國會的席次分佈目前還是未知數。林俊憲宣布當選後，依然與支持者繼續留在競選總部前緊盯全國開票結果，他說自己已經做好準備，迎接未來四年台灣的政壇新局。
 

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