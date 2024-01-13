　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／李彥秀落淚自行宣布當選！擊敗高嘉瑜　回鍋港湖區立委

▲▼侯友宜力挺優質立委港湖區李彥秀重返國會戶外記者會，親民黨主席宋楚瑜現身力挺，表態支持侯友宜李彥秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲李彥秀捲土重來贏得北市第四選區，為國民黨拿下一席立委席次。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

立委選舉台北第4選區(內湖、南港)被視為「三姝對決」激戰區，選前2天，高嘉瑜掃街碰上李彥秀母親，遭罵「肖查某」、「難怪被人打到哭」，讓李彥秀急出面道歉滅火，李彥秀也挺過「肖查某風波」，內湖和南港區開票一路領先高嘉瑜超過1.3萬票，今晚近7時落淚宣布自行當選，競選總部傳出歡呼聲。

立委選舉台北第四選區被視為激戰區之一，共有5位候選人爭一席，分別為國民黨李彥秀、民進黨高嘉瑜、台灣基進黨吳欣岱，以及制度救世島的黃啟彬、台灣整復師聯盟工黨林秋彤，其中李彥秀、高嘉瑜、吳欣岱「港湖三姝之戰」格外受矚目。

台北市第4選區，過去一直被認為選民結構藍大於綠，不過由於內科產業和生活圈吸引不少科技和年輕人口移入，也讓選民結構出現質變，現任立委高嘉瑜在上屆選舉以12萬5138票、50.12%得票率，擊敗得票率47.44%、尋求連任的國民黨候選人李彥秀，將港湖區從藍天變綠地。

不過高嘉瑜因過往與民眾黨總統候選人柯文哲友好，多次發言也惹怒綠營選民，即便選前歸隊，但面臨台灣基進黨候選人吳欣岱瓜分泛綠選票困境，讓李彥秀坐收漁翁之利。

李彥秀出身政治家族，深根地方，祖父和父親都曾任市議員，李彥秀2020年尋求連任立委失利，但在2022年捲土重來，以第一高票當選台北市港湖區市議員，如今更再度拿下立委席次，將港湖區從綠地再翻轉為藍天。

ET快訊
快訊／國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊用假民調讓藍白破局
快訊／柯粉落淚！柯文哲晚間8點向支持者致意　新莊競總召開記者
時力恐擠不進國會！他愣「要消失了？」　一票曝硬傷：很難撐起來
快訊／選情激烈！羅致政、葉元之差距不到100票
快訊／陳秀寶自行宣布當選　激動落淚
快訊／侯友宜破300萬票　落後賴清德差距曝光
快訊／王鴻薇自行宣布當選！
快訊／張廖萬堅宣布敗選　廖偉翔勝出
快訊／蔡培慧自行宣布敗選
快訊／李彥秀自行宣布當選！擊敗高嘉瑜
快訊／鍾佳濱自行宣布當選
快訊／新北第9選區林德福「7連霸」　自行宣布當選
快訊／邱志偉自行宣布當選！　支持者激動歡呼
快訊／台中藍營黃健豪拿回盧秀燕本命區
快訊／萬美玲票數穩居第一　自行宣布當選
館長看開票「真的笑不出來」　傻眼嘆：為什麼賴清德這麼高
快訊／黃捷喊到燒聲！　自行宣布當選
快訊／鄭運鵬連任失敗！牛煦庭自行宣布當選
快訊／賴清德得票衝破40%！　335萬票領先中
快訊／傅崐萁自行宣布當選
快訊／一路領先！蔡易餘力壓藍營詹琬蓁　成功三連霸
快訊／邱議瑩自行宣布當選
快訊／王定宇三連霸！　自行宣布當選
快訊／江啟臣成功連任！開票一路領先　將宣布勝選
快訊／綠營黃國書交棒失敗　台中6選區羅廷瑋自行宣布當選
柯文哲盡力了！陳智菡哽咽致詞　嗆藍綠操作民調「很多票被瓜分」
快訊／三連霸！　新北立委吳琪銘自行宣布當選
快訊／一路領先曾玟學　邱鎮軍自行宣布當選
快訊／蔡壁如輸了！　蔡其昌拿下4連霸
快訊／楊瓊瓔宣布當選！民進黨新秀謝子涵落敗
快訊／馬文君5連霸！　自行宣布勝選
柯文哲擬8點發表談話　周榆修喊：希望台灣更好的力量會繼續團結
快訊／劉建國5連霸　邱良閱自行宣布落選
真的以為會贏！柯粉坦言「低估政黨實力」爆失落　PTT狂洗版
快訊／陳秀寶連任成功　自行宣布當選
快訊／支持者歡呼超嗨！　賴清德、蕭美琴擬20:30開國際記者
快訊／一路領先吳音寧！　謝衣鳯自行宣布當選
柯文哲4年後若再戰「有望選上總統？」　鄉民指出1關鍵：涼了
快訊／狂打對手介入他人婚姻　李全教宣布敗選
快訊／葉元之破4萬票！　羅致政差1500票緊咬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊用假民調讓藍白破局

屏東立委／第2選區徐富癸宣布當選　感謝賴清德及團隊努力

快訊／國民黨黃建賓宣布當選台東立委　睽違12年再現「藍天」

快訊／柯粉落淚！柯文哲晚間8點向支持者致意　新莊競總召開記者會

宜蘭立委／陳俊宇發表當選感言：大家都是可敬的對手

快訊／新北市第七選區「選情激烈」！羅致政、葉元之差距不到100票

彰化立委／贏對手2萬票！陳秀寶自行宣布當選　激動落淚

新竹立委／選舉老將捲土再戰！徐欣瑩自行宣布當選：選民非常有智慧

不斷更新／侯友宜破300萬票　落後賴清德差距曝光

苗栗立委／最美好的仗已打完！康世明發敗選聲明：尊重選民的選擇

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

對店員姐姐狂撒嬌燦笑❤　熱情阿金每天報到買早餐

疑「探頭暴衝」遭機械車位夾 女送醫不治...中市府勒令停用

林襄傳「遭冷凍」出走樂天　林岱縈苦笑：希望大家多關心我XD

余天斥在野「下架？下啥毀」　板橋飆歌「母親的名叫台灣」

快訊／國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊用假民調讓藍白破局

屏東立委／第2選區徐富癸宣布當選　感謝賴清德及團隊努力

快訊／國民黨黃建賓宣布當選台東立委　睽違12年再現「藍天」

快訊／柯粉落淚！柯文哲晚間8點向支持者致意　新莊競總召開記者會

宜蘭立委／陳俊宇發表當選感言：大家都是可敬的對手

快訊／新北市第七選區「選情激烈」！羅致政、葉元之差距不到100票

彰化立委／贏對手2萬票！陳秀寶自行宣布當選　激動落淚

新竹立委／選舉老將捲土再戰！徐欣瑩自行宣布當選：選民非常有智慧

不斷更新／侯友宜破300萬票　落後賴清德差距曝光

苗栗立委／最美好的仗已打完！康世明發敗選聲明：尊重選民的選擇

快訊／國民黨開第一槍「抓戰犯」　劍指黃珊珊用假民調讓藍白破局

屏東立委／第2選區徐富癸宣布當選　感謝賴清德及團隊努力

快訊／國民黨黃建賓宣布當選台東立委　睽違12年再現「藍天」

快訊／柯粉落淚！柯文哲晚間8點向支持者致意　新莊競總召開記者會

阿斌喉嚨卡異物急就醫　等40分鐘「無法提供服務」氣炸：我他X白等

宜蘭立委／陳俊宇發表當選感言：大家都是可敬的對手

時力恐擠不進國會！他愣「要消失了？」　一票曝硬傷：很難撐起來

快訊／新北市第七選區「選情激烈」！羅致政、葉元之差距不到100票

彰化立委／贏對手2萬票！陳秀寶自行宣布當選　激動落淚

新竹立委／選舉老將捲土再戰！徐欣瑩自行宣布當選：選民非常有智慧

政治熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

媒體人預言「大選最終結果」！　曝柯文哲得票超乎預期

出門投票要帶什麼「注意事項一次看」

藍白不合！鄉民見賴清德領先：早知結果

「章魚哥」天玉里開票結果出爐！賴清德獲2149票勝出　得票率破4成

柯凱道空拍圖曝光　現場破20萬人

基進黨票數慘輸「小民歐巴桑聯盟」　一票網友看傻

吳欣盈遵守約定！　包包拿出「賀瓏小物」投票

快訊／台中章魚哥「邱厝里」開票結果出爐

前永齡基金會執行長劉宥彤深夜發聲

快訊／開票34分鐘！賴清德「率先破100萬票」

更多熱門

相關新聞

連任成功　屏北選區民進黨鍾佳濱自行宣布勝選

連任成功　屏北選區民進黨鍾佳濱自行宣布勝選

屏東縣第一選區（屏北選區）由國民黨、民進黨兩黨短兵相接，代表國民黨的立委候選人黃明賢，挑戰尋求連任的民進黨立委鍾佳濱，剛鍾佳濱已經自行宣布勝選，成功取得二連霸。

館長看開票「笑不出來」　傻眼嘆：為什麼賴的票這麼高

館長看開票「笑不出來」　傻眼嘆：為什麼賴的票這麼高

挑戰失利　屏南選區無黨籍蘇孟淳自行宣布敗選

挑戰失利　屏南選區無黨籍蘇孟淳自行宣布敗選

快訊／傅崐萁自行宣布當選！

快訊／傅崐萁自行宣布當選！

柯文哲得票率超過20%！柯粉：雖敗猶榮

柯文哲得票率超過20%！柯粉：雖敗猶榮

關鍵字：

選舉立委李彥秀第四選區南港內湖投票國民黨

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／2024總統大選開票了！

林襄退團首發聲！跳啦啦隊「單場只賺5000」　超慘總收入曝

首起！母帶幼女投票...她不慎撕毀選票慘了

張鳳書投完票曬「神秘手勢」照片！此舉恐違法秒刪文

台北4例違反選罷法！2人偷拍選票

鄭運鵬車掃搬王牌！帥兒秒成全場焦點

網紅搭紐航班機寫「請放鬆」網友笑了

日5歲童燙傷被醫院拒收　死前說：媽媽抱抱我

台南國中生持刀劃開同學手臂　稱：只是想試試

快訊／全國第一！　林俊憲開票30分鐘就自行宣布當選

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

柯文哲在北市「得票僅第三名」！台北人曝原因

電視台女神拋震撼彈「出道拍AV」！簽約金1億

妹子逛街「下體掉出一隻腳」！醫傻眼：不知自己懷孕

氣罵年輕人投柯「侯早就贏了」！PTT吐真心話

更多

最夯影音

更多
李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了

李天柱一年沒接戲嘆：根在哪　「你過得好不好」喊該改變了
祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

祈錦鈅加拿大返台「不捨淚崩」！　被酸「不喜歡可以滾回去」犀利反嗆

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

腦麻男擺攤打拚拒送禮捐款　哽咽謝支持：我會更努力

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

中學生月台救人幫暈厥長者CPR　曾沒救回爺爺...他：不想再遺憾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面