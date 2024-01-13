快訊／李彥秀落淚自行宣布當選！擊敗高嘉瑜　回鍋港湖區立委

▲李彥秀捲土重來贏得北市第四選區，為國民黨拿下一席立委席次。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

立委選舉台北第4選區(內湖、南港)被視為「三姝對決」激戰區，選前2天，高嘉瑜掃街碰上李彥秀母親，遭罵「肖查某」、「難怪被人打到哭」，讓李彥秀急出面道歉滅火，李彥秀也挺過「肖查某風波」，內湖和南港區開票一路領先高嘉瑜超過1.3萬票，今晚近7時落淚宣布自行當選，競選總部傳出歡呼聲。

立委選舉台北第四選區被視為激戰區之一，共有5位候選人爭一席，分別為國民黨李彥秀、民進黨高嘉瑜、台灣基進黨吳欣岱，以及制度救世島的黃啟彬、台灣整復師聯盟工黨林秋彤，其中李彥秀、高嘉瑜、吳欣岱「港湖三姝之戰」格外受矚目。

台北市第4選區，過去一直被認為選民結構藍大於綠，不過由於內科產業和生活圈吸引不少科技和年輕人口移入，也讓選民結構出現質變，現任立委高嘉瑜在上屆選舉以12萬5138票、50.12%得票率，擊敗得票率47.44%、尋求連任的國民黨候選人李彥秀，將港湖區從藍天變綠地。

不過高嘉瑜因過往與民眾黨總統候選人柯文哲友好，多次發言也惹怒綠營選民，即便選前歸隊，但面臨台灣基進黨候選人吳欣岱瓜分泛綠選票困境，讓李彥秀坐收漁翁之利。

李彥秀出身政治家族，深根地方，祖父和父親都曾任市議員，李彥秀2020年尋求連任立委失利，但在2022年捲土重來，以第一高票當選台北市港湖區市議員，如今更再度拿下立委席次，將港湖區從綠地再翻轉為藍天。