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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台灣要贏得全球民主第一場勝利」　賴清德感性籲：焦慮就去拉票

▲▼112民進黨選前之夜，總統候選人賴清德致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德在選前之夜高呼「焦慮的話，就要去拉票」，呼籲贏下全球民主的第一場勝利。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／新北報導

民進黨總統候選人賴清德今（12）晚間回到故鄉新北市，出席「台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜」造勢晚會。他登台高呼，這一仗，台灣必須要贏，要贏得全球民主的第一場勝利，「擔心的話，就要去投票；焦慮的話，就要去拉票；煩惱的話，就要去催票」，不要讓過去起身對抗的人事物回來，要延續8年來的光榮。

賴清德今天晚間出席新北市選前之夜造勢晚會，現場喊破超過20萬人齊聚，線上同步觀看人數也突破25萬人。

賴清德致詞時表示，今年全球有超過65個國家舉行大選，但是全世界都在關注，台灣人民會做怎樣的選擇，國際媒體都看得很清楚，中國偏好的人選就是自己的對手，因為民進黨堅持的民主價值，就是一黨專政最鮮明的對照，而且，國際趨勢已經越來越明顯，如果台灣再次向中國靠攏，台灣就沒有優勢了，外資對台灣的投資，更可能暫緩或停止。

賴清德強調，「這一仗，台灣必須要贏！不僅為自己贏、也讓世界的台灣贏，贏得全球民主的第一場勝利，好不好？」他說，各位現場的好朋友、收看直播的國人同胞，選舉已經來到最後關頭、今晚就是決勝時刻，他知道，很多關心台灣前途的朋友都很緊張，「我要告訴大家，擔心的話，就要去投票；焦慮的話，就要去拉票；煩惱的話，就要去催票」。

賴清德說，他知道，各位在意自己的未來，更在意台灣的未來，但是，如果不去投票，各位在意的事情，就會被別人決定，而且當認為「不差你這一票」的時候，才剛落幕一下說合作，一下又分手的鬧劇會回來，年輕人的低薪、股市無法破萬點，這種低靡的經濟，通通都會回來。

賴清德提出，現在大家所熟悉的民主，不只是前人努力打拼，所累積的民主，也是太陽花年輕人走上街頭、拒絕服貿，所打造的民主，更是大家4年前出門投票、拒絕一國兩制台灣方案，所捍衛的民主，「當走進投票所，投下選票、做出選擇的這一刻，民主才會是人民當家作主，台灣，也才能是我們的台灣」。

此外，賴清德也強調，過去8年選對人，也選擇了正確的國家路線，拒絕了走回過去、鎖進中國、向威權專制低頭的路線，這完全證明，命運完全掌握在自己手上。

賴清德感性地說，「過去，大家為了信念站出來，是因為你們都相信，那是你捍衛台灣的力量，所以，一定要站出來投票，對不對？我們要有信心、更要充滿希望，不要讓過去你起身對抗的人事物回來，要延續8年來的光榮，不要讓你好不容易建立的改革成果消失，要創造台灣下一階段的進步與奇蹟，所以你的一票，非常重要，明天，讓我們一起，選對的人、走對的路！」

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