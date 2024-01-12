曝「賴侯柯」3組候選人政績表　趙少康：做不好就別耽誤國家發展

▲2024總統大選三組候選人政見比較。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選倒數最後一天，國民黨副總統候選人趙少康今日在臉書發文表示，今年三位總統候選人侯友宜、民進黨籍賴清德、民眾黨籍柯文哲都當過直轄市市長，並製作三位候選人政績表格，直言「做得好的人應該有更大的資源與職位繼續做，做不好的人如果連市長都做不好，就不要耽誤國家發展了。」

趙少康表示，選賢與能在台灣常被當作笑話，激烈的選戰到最後，常常成為政治角力與噴口水大賽。明天就是投票日了，請大家找回選賢與能的初心，認真比較就會知道好壞。今年三位總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲都當過直轄市市長，做得好的人應該有更大的資源與職位繼續做，做不好的人如果連市長都做不好，就不要耽誤國家發展了。

趙少康指出，賴清德在台南市長任內，讓人留下最深印象的是因為賭氣兩百多天不進市議會備詢，蔑視民主的下場是遭到監察院彈劾，他還好意思怒嗆監察院應該廢除。另外，南鐵東移案強拆別人的合法老家，結果自己的老家被揭發是違建就只會哭。核准前民進黨中執委郭再欽在學甲違法偷埋爐碴，不法獲利高達21.6億元。

另外，趙少康提及，柯文哲在台北市長任內，局處首長有多達一百多人離職，如何領導好市政？郝龍斌市長任內一年蓋一條捷運，柯文哲8年任內，一條捷運都沒有，任內延宕大巨蛋，卸任後好意思把大巨蛋當政績，所以他2018年爭取連任，才會只贏三千票，還是靠著一邊開票一邊投票而慘勝，就知道台北市選民對他有多麼不滿。

至於侯友宜，趙少康提及，侯友宜在新北市長任內，施政獲得高度肯定，推動一萬多戶社會住宅、成功將五股垃圾山綠美化、塭仔圳都市更新，還建置了一百多所公托，兩百多所公幼，競選連任時才會大贏林佳龍46萬票。

趙少康說，他自己在立法委員任內，推動公職人員財產申報法、環境保護基本法、兩岸人民關係條例、消費者保護法、菸害防制法，都是革新吏治、保護環境與人民權益的重要法案，至今仍然受用。在環保署長任內，進行淡水河系整治、規劃興建全國21座焚化爐、設置公害申訴專線、建立空氣品質預報系統等，不論立委或署長，評鑑及民調都是第一。

趙少康強調，好好做事情不是一句玩笑話，請大家放心把總統選票投給3號侯康配，還給台灣兩岸和平、經濟繁榮、政治清明且人民有更好日子過的生活。