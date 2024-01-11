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選前2天！桃檢積極偵辦賭盤、賄選案　聲押4人+查扣20萬不法所得

▲桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍今天說明檢方偵辦選舉賭盤、賄選案。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍今天說明檢方偵辦選舉賭盤、賄選等案。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢察官昨（10）日指揮桃園市調處、市刑大，針對選舉賭盤案展開調查，拘提褚姓等3人與3名證人到案，查扣不法所得20萬元、帳冊、電腦等證物，檢方認為褚姓等3人以總統候選人彼此票數輸贏、差距為賭博標的下注，訊後依違反總統副總統選罷法、聚眾賭博等罪嫌向法院聲押。

另一方面，檢方偵辦某平地原住民立委候選人桃園服務處洪姓主委，以一票2000元向選民行賄，認涉犯公職人員選罷法之投票行賄罪嫌，因罪嫌重大且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

距離2024總統、副總統暨立委選舉投票僅剩2天，桃園地檢署檢察官許振榕昨天指揮桃園市警局刑大、桃園市調處，拘提褚姓等3人，並通知3名證人到案說明，警調持法院核發搜索票執行搜索3處，查扣不法所得現金新台幣20萬元、帳冊、手機、電腦及存摺等物。

檢方查出，褚姓男子等3人以總統候選人彼此之得票數輸贏、差距作為賭博標的，每注限於最低1萬元之方式，接受不特定人下注賭博，檢方認為褚姓等3人涉嫌違反總統、副總統選舉罷免法第88條之1第4項聚眾選舉賭博，以及刑法第268條聚眾賭博等罪嫌，因罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

此外，桃園地檢署檢察官蔡正傑指揮桃園市調處、桃園市龜山警分局、花蓮港務局刑大，共同偵辦某平地原住民立委候選人桃園市競選總部洪姓主委，涉嫌以每票2000元為代價，向具有平地原住民立委選舉投票權之選民，尋求支持特定平地原住民立委候選人，而約定投票權之行使。

檢方訊問後認為被告許姓主委涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌，且罪嫌重大有串證、滅證之虞，向桃園地院聲請羈押禁見。

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