　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃世杰提告對手用SRF電廠案抹黑　藍營：選前3天濫訴無法轉移事實

▲桃市第二選區綠營立委候選人黃世杰今天下午在行政院副院長鄭文燦陪同下，赴桃園地檢署按鈴控告對手涂權吉抹黑，企圖使人不當選。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃市第二選區綠營立委候選人黃世杰今天下午在行政院副院長鄭文燦陪同下，赴桃園地檢署按鈴控告對手涂權吉抹黑，企圖使人不當選。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2024大選倒數第三天，桃園市第二選區民進黨立委候選人黃世杰今（10）日下午在行政院副院長鄭文燦陪同下赴桃園地檢署按鈴提告，指控對手藍營涂權吉不斷以惡質手段抹黑攻擊，企圖使人不當選，在律師陪同下控告違反選罷法。
涂權吉則反控黃世杰，選前三天濫訴提告，卻無法轉移「修法提案SRF回饋金」事實，民眾的眼睛是雪亮的，剩下三天時間，選舉結果將會是答案。

立委黃世杰今天下午4時30分在律師陪同下，赴桃園地檢署對涂權吉提告。黃世杰指出，涂權吉及其幕後抹黑集團近日不斷以惡質手段攻擊，釋出大量錯誤資訊誤導民眾，請市民朋友睜大雪亮眼睛，用選票直接淘汰這種不會做事、只會抹黑，逾越民主法治紅線的候選人。

鄭文燦則說明，黃世杰並沒有贊成桃科設置SRF電廠，這在過去紀錄都看得到，經濟部有推薦廠商權，但桃園市政府若反對廠商進場，亦可否決。

鄭文燦舉例，他擔任市長任內曾否決大園宇鴻，於副院長任內也否決過台南九崴。但目前桃科三家廠商都尚未獲得環保許可，自然不會有國賠問題。假如議員反對，應該監督市政府發函反對，到目前為止，行政院都尚未收到桃園市政府發函。

鄭文燦痛批，候選人不斷用片段資訊栽贓抹黑，但選舉不是栽贓比賽，這種行為是台灣民主能否健全發展的最大威脅。

▲桃市第二選區綠營立委候選人黃世杰說明，自己反對SRF電廠進駐桃科的立場是鮮明的。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃市第二選區綠營立委候選人黃世杰說明，自己反對SRF電廠進駐桃科的立場是鮮明的。（圖／記者沈繼昌攝）

黃世杰強調，他反對SRF電廠進駐桃科的立場鮮明，但隨選舉到最後一週，對手已無所不用其極，斷章取義、掐頭去尾、扭曲變造他的質詢與修法，種種舉動已違反選罷法第104條第1項規定，且涉犯刑法誹謗與加重誹謗罪嫌，因此提出告訴，盼能遏止敗壞選風之行為，讓最後三天選舉回歸正軌。

國民黨涂權吉則在前立委廖正井、市議員徐玉樹、詹江村與吳進昌與數十名鄉親陪同下反駁指出，對手黃世杰逃避辯論就是蔑視觀音民意，選前三天濫訴提告，但卻無法轉移「修法提案SRF回饋金」事實。

▲桃市第二選區藍營立委候選人涂權吉認為，對手黃世杰針對SRF電廠在立院修法提案要求回饋，不就是有條件支持SRF垃圾發電廠」進駐。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃市第二選區藍營立委候選人涂權吉認為，對手黃世杰針對SRF電廠在立院修法提案要求回饋，不就是有條件支持SRF垃圾發電廠」進駐。（圖／記者沈繼昌攝）

涂權吉認為，黃世杰提告是因日前發放之文宣，提及黃世杰委員提案修正「電業法第六十五條及第六十九條條文修正草案」，該修正條文就是要將SRF發電比照傳統火力電廠，提撥電力開發協助金，以照顧周邊地區發展與居民福祉，黃世杰一再對外表示「堅定反對SRF進駐觀音桃科」，如修法提案要求回饋金，其立場不就是「有條件支持SRF垃圾發電廠」進駐？其說法與作法不同，顯然是兩面手法欺騙鄉親。

詹江村也質問黃世杰，你到底有沒有提案回饋金？立法院存有白紙黑字，檔案也查得到，請直接回答面對，不要以提告來模糊焦點，黃世杰如反對SRF設立，又何必向廠商要求回饋金？

吳進昌也質疑，他身為觀音土生土長市議員，把過去錯誤決策揭發，何錯之有？提告就是為了救選情，他所講的都是事實，造謠抹黑者反而是透過黑箱作業把3家SRF引進觀音的人，完全沒有顧及觀音人權益，如果沒有及時阻止，未來可能出現的空氣污染，將讓觀音人吸好吸滿。

▲桃市第二選區藍營立委候選人涂權吉強調，對手濫用司法資源轉移焦點的企圖不會得逞，選民眼睛是雪亮的。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃市第二選區藍營立委候選人涂權吉強調，對手濫用司法資源轉移焦點的企圖不會得逞，選民眼睛是雪亮的。（圖／記者沈繼昌攝）

涂權吉也呼籲，黃世杰在臉書說「有民眾反應才修法」，但「SRF垃圾發電廠」遭到觀音鄉親一致反對，到底是誰請託？是財團？經濟部？還是另有黨政高層？請黃說清楚講明白。黃世杰逃避公開辯論與直球對決，企圖濫用司法資源轉移焦點的企圖不會得逞，民眾的眼睛是雪亮的，剩下三天時間，選舉結果將會是答案。

 【更多新聞】

行李夾藏2億元海洛因！4泰男免費旅遊涉運毒　台泰2地同步拘捕

桃園國中生痛毆侏儒症同學　黑道父幫兒出氣...曾撂30人持刀恐嚇

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

 

 

ET快訊
退燒10年…他見1鞋款「今年大流行」納悶了　眾人勸：台灣不適
快訊／國防部曝邱國正昨支持發防空警報　「總統府沒有涉入」
高雄28坪住宅「每月租金3500元」　申請資格一次看
政府發錢了！6項津貼「提前入帳」
屏南快速公路有譜了　路廊方案出爐
超美OL遭主管性侵！　父母要她忍下來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃世杰提告對手用SRF電廠案抹黑　藍營：選前3天濫訴無法轉移事實

超美OL試用期遭主管性侵！父母一聽竟要她「忍耐下來別聲張」

翻口袋受檢卻緊握拳！男藏K他命想落跑　當街被壓制女友也傻眼

行李夾藏2億元海洛因！4泰男免費旅遊涉運毒　台泰2地同步拘捕

「公衛文」出庭爆「上面指示要起訴高虹安」　北檢：與事實不符

檢方偵辦村里長赴陸招待旅遊中介案　最高檢：掌握6原則

中油林園廠壓縮機異常跳車！碰一聲冒火光　黑煙狂竄畫面曝

快訊／下班注意！國2大竹段3車連撞佔內線道　後方紫爆回堵3K

林宜瑾提告李全教公然侮辱、誹謗　李：桃色立委告錯人

椎心畫面曝！27歲警兄嫂忍悲辦遺體冰存…等父母澎湖趕來見最後一面

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

黃世杰提告對手用SRF電廠案抹黑　藍營：選前3天濫訴無法轉移事實

超美OL試用期遭主管性侵！父母一聽竟要她「忍耐下來別聲張」

翻口袋受檢卻緊握拳！男藏K他命想落跑　當街被壓制女友也傻眼

行李夾藏2億元海洛因！4泰男免費旅遊涉運毒　台泰2地同步拘捕

「公衛文」出庭爆「上面指示要起訴高虹安」　北檢：與事實不符

檢方偵辦村里長赴陸招待旅遊中介案　最高檢：掌握6原則

中油林園廠壓縮機異常跳車！碰一聲冒火光　黑煙狂竄畫面曝

快訊／下班注意！國2大竹段3車連撞佔內線道　後方紫爆回堵3K

林宜瑾提告李全教公然侮辱、誹謗　李：桃色立委告錯人

椎心畫面曝！27歲警兄嫂忍悲辦遺體冰存…等父母澎湖趕來見最後一面

快訊／三分命中率12%無所謂！林書豪關鍵進球率隊拿下「國王對決」

電信三雄公布去年總營收　中華電EPS 4.76元創六年新高

馬英九喊「相信習近平」　賴清德：這次是選信賴台灣或相信習近平

快訊／國防部曝邱國正昨支持發防空警報　「總統府沒有涉入」

新北YouBike2.0資安強化　系統更新期間暫停租借

情侶買房登記2人較有保障？房產達人揭：共同登記弊大於利4考量

創造現代化殯葬服務　新北規劃3座納骨塔、多點環保葬區

成語蕎去泰國跨年穿比基尼　裸背打卡聽到粉絲尖叫

親子另類玩荷蘭　新北市圖「寒假閱讀節」免費報名

退燒10年…他見1鞋款「今年大流行」納悶了　眾人勸：台灣不適合

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

社會熱門新聞

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

三重警自轟亡！澎湖爸媽急奔板橋殯儀館

國中生毆侏儒症同學　黑道父曾撂30人校內施暴

彰化「小鋼炮」自撞翻覆　駕駛斷氣前搖手求救

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

20歲男突摔下重機！遭「聯結車輾過」肇逃慘死

三重警自轟亡　曾因遭同事毆打怒告長官瀆職

新北驚見「乾哥乾妹」廣告　小商人：給周老闆一個讚

即／高雄輕軌又出事　遭大卡車猛撞緊急停駛

新北警舉槍自轟亡！　基層警嘆：真的不值得

桃園某國中爆霸凌！侏儒症同學慘被打　教育局說話了

更多熱門

相關新聞

寒風站街頭30mins拜票　盧秀燕：這區投票密碼319

寒風站街頭30mins拜票　盧秀燕：這區投票密碼319

台中市長盧秀燕10日傍晚陪同立委候選人羅廷瑋，不畏寒風站在街頭向來往人車鞠躬拜票，有汽車駕駛伸出手比讚，有機車騎士特別停下來要求合照，顯示出盧的高人氣，她說，高端不解密，中捷不核定，全讓羅廷瑋當選後一一完成，這區投票密碼就是319，拜託大家全力支持羅廷瑋。

黃暐瀚列立委激戰20選區　「三黨不過半幾乎板上釘釘」

黃暐瀚列立委激戰20選區　「三黨不過半幾乎板上釘釘」

民進黨控李眉蓁找四海老大介選

民進黨控李眉蓁找四海老大介選

林宜瑾提告李全教等3人公然侮辱、誹謗

林宜瑾提告李全教等3人公然侮辱、誹謗

朱立倫：國民黨上下一心拚政黨輪替

朱立倫：國民黨上下一心拚政黨輪替

關鍵字：

2024立委選情2024六都立委2024桃園市立委綠營黃世杰藍營涂權吉

讀者迴響

熱門新聞

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

小鐘主持尾牙「遭董事長當場洗臉」

罔腰道歉了！自責「做最壞示範」

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

三重警自轟亡！澎湖爸媽急奔板橋殯儀館

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面