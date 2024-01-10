黃世杰提告對手用SRF電廠案抹黑　藍營：選前3天濫訴無法轉移事實

▲桃市第二選區綠營立委候選人黃世杰今天下午在行政院副院長鄭文燦陪同下，赴桃園地檢署按鈴控告對手涂權吉抹黑，企圖使人不當選。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2024大選倒數第三天，桃園市第二選區民進黨立委候選人黃世杰今（10）日下午在行政院副院長鄭文燦陪同下赴桃園地檢署按鈴提告，指控對手藍營涂權吉不斷以惡質手段抹黑攻擊，企圖使人不當選，在律師陪同下控告違反選罷法。

涂權吉則反控黃世杰，選前三天濫訴提告，卻無法轉移「修法提案SRF回饋金」事實，民眾的眼睛是雪亮的，剩下三天時間，選舉結果將會是答案。

立委黃世杰今天下午4時30分在律師陪同下，赴桃園地檢署對涂權吉提告。黃世杰指出，涂權吉及其幕後抹黑集團近日不斷以惡質手段攻擊，釋出大量錯誤資訊誤導民眾，請市民朋友睜大雪亮眼睛，用選票直接淘汰這種不會做事、只會抹黑，逾越民主法治紅線的候選人。

鄭文燦則說明，黃世杰並沒有贊成桃科設置SRF電廠，這在過去紀錄都看得到，經濟部有推薦廠商權，但桃園市政府若反對廠商進場，亦可否決。

鄭文燦舉例，他擔任市長任內曾否決大園宇鴻，於副院長任內也否決過台南九崴。但目前桃科三家廠商都尚未獲得環保許可，自然不會有國賠問題。假如議員反對，應該監督市政府發函反對，到目前為止，行政院都尚未收到桃園市政府發函。

鄭文燦痛批，候選人不斷用片段資訊栽贓抹黑，但選舉不是栽贓比賽，這種行為是台灣民主能否健全發展的最大威脅。

▲桃市第二選區綠營立委候選人黃世杰說明，自己反對SRF電廠進駐桃科的立場是鮮明的。（圖／記者沈繼昌攝）

黃世杰強調，他反對SRF電廠進駐桃科的立場鮮明，但隨選舉到最後一週，對手已無所不用其極，斷章取義、掐頭去尾、扭曲變造他的質詢與修法，種種舉動已違反選罷法第104條第1項規定，且涉犯刑法誹謗與加重誹謗罪嫌，因此提出告訴，盼能遏止敗壞選風之行為，讓最後三天選舉回歸正軌。

國民黨涂權吉則在前立委廖正井、市議員徐玉樹、詹江村與吳進昌與數十名鄉親陪同下反駁指出，對手黃世杰逃避辯論就是蔑視觀音民意，選前三天濫訴提告，但卻無法轉移「修法提案SRF回饋金」事實。

▲桃市第二選區藍營立委候選人涂權吉認為，對手黃世杰針對SRF電廠在立院修法提案要求回饋，不就是有條件支持SRF垃圾發電廠」進駐。（圖／記者沈繼昌攝）

涂權吉認為，黃世杰提告是因日前發放之文宣，提及黃世杰委員提案修正「電業法第六十五條及第六十九條條文修正草案」，該修正條文就是要將SRF發電比照傳統火力電廠，提撥電力開發協助金，以照顧周邊地區發展與居民福祉，黃世杰一再對外表示「堅定反對SRF進駐觀音桃科」，如修法提案要求回饋金，其立場不就是「有條件支持SRF垃圾發電廠」進駐？其說法與作法不同，顯然是兩面手法欺騙鄉親。

詹江村也質問黃世杰，你到底有沒有提案回饋金？立法院存有白紙黑字，檔案也查得到，請直接回答面對，不要以提告來模糊焦點，黃世杰如反對SRF設立，又何必向廠商要求回饋金？

吳進昌也質疑，他身為觀音土生土長市議員，把過去錯誤決策揭發，何錯之有？提告就是為了救選情，他所講的都是事實，造謠抹黑者反而是透過黑箱作業把3家SRF引進觀音的人，完全沒有顧及觀音人權益，如果沒有及時阻止，未來可能出現的空氣污染，將讓觀音人吸好吸滿。

▲桃市第二選區藍營立委候選人涂權吉強調，對手濫用司法資源轉移焦點的企圖不會得逞，選民眼睛是雪亮的。（圖／記者沈繼昌攝）

涂權吉也呼籲，黃世杰在臉書說「有民眾反應才修法」，但「SRF垃圾發電廠」遭到觀音鄉親一致反對，到底是誰請託？是財團？經濟部？還是另有黨政高層？請黃說清楚講明白。黃世杰逃避公開辯論與直球對決，企圖濫用司法資源轉移焦點的企圖不會得逞，民眾的眼睛是雪亮的，剩下三天時間，選舉結果將會是答案。