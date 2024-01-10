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社會 社會焦點 保障人權

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園知名社團「洪門108將」前（8）日晚間在八德區來福興餐廳舉辦年終聚餐邀請洪門子弟與會，聚餐席開168桌，與會焦點除統促黨總裁「白狼」張安樂到場外，會場上有108位身穿白色高衩禮服正妹迎賓也成為亮點，尤其打開洪門專屬的「洪門啤酒」陣仗，一點都不輸給去年在北市明仁會春酒，易引起八德警方高度重視，派遣重兵在門外蒐證。

▲桃園社團「洪門108將」前晚在八德區來福星飯店舉辦年終聚餐，其中電梯口有108名身穿白色高衩禮服正妹成為亮點。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲桃園社團「洪門108將」前晚在八德區來福星飯店舉辦年終聚餐，其中電梯口有108名身穿白色高衩禮服正妹成為亮點。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》，下同）

▲桃園社團「洪門108將」前晚在八德區來福星飯店舉辦年終聚餐，其中身穿白色高衩禮服正妹成為亮點。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

「洪門108將」前晚席開168桌邀請洪門子弟聚餐，其中與會人士還包括統促黨總裁「白狼」張安樂等人到場，門口群聚108名身穿白色露肩高衩禮服正妹一字排開，由電梯口到宴會場地相當吸睛，頻頻與洪門子弟揮手致意。

▲桃園社團「洪門108將」前晚在八德區來福星飯店舉辦年終聚餐，108名身穿白色高衩禮服正妹齊舉「洪門啤酒」。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

用餐時，正妹們不時穿梭在桌際之間，頻頻與洪門子弟聊天合影，其中齊舉「洪門啤酒」與總會長鄭守博一起高喊「喝洪門啤酒、交天下朋友」口號，聲勢浩大，一點都不輸給去年北市明仁會春酒陣仗。

▲桃園社團「洪門108將」前晚在八德區來福星飯店舉辦年終聚餐，八德警方防止聚眾滋事，在會場外攔檢盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲八德警方防止聚眾滋事，在會場外攔檢盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於聚餐時間與大選時間接近，八德警方接獲有洪門聚會，擔心恐有聚眾滋事之虞，事前已告誡洪門不得於會場中出現與黑幫相關之服飾及旗幟等物品，並動用數十名荷槍實彈警力針對與會人士主動個別攔檢、盤查、辨識、蒐證，以查明有無黑幫分子聚集或其他不法情事，並全程蒐證影像報請桃園地檢署認定，警方強調，如有不法將依法嚴究。

網路中有網友將「洪門108將」年終聚會影片上傳引發網友熱議，其中108名正妹穿插會場成為亮點，檢警強調，大選在前，重點會放在維護地方治安，避免聚眾滋事才是檢警重視焦點。

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