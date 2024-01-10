桃園國中生痛毆侏儒症同學　黑道父幫兒出氣...曾撂30人持刀恐嚇

▲桃園市某國中昨天驚傳校園霸凌事件，引發市府高度重視，桃檢指出，該案學生陳姓家長去年為兒子出氣，率眾毆打威嚇，檢方已起訴並聲押3人。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市某國中發生學生霸凌事件，引發市府高度重視，市府新聞處指出，此次施暴陳姓學生去年也涉及類似案件與同學起爭執，陳姓學生父親糾眾圍毆另一方學生，桃園地檢署調查後，去年已將陳姓家長等3人，依犯組織犯罪防制條例等罪嫌，向法院聲請羈押獲准，調查後也將3人起訴。

針對國中學生遭霸凌案，市府教育局今天指出，接獲通報後已立即責成校方後續確實依「校園霸凌防制準則」辦理，組成防制校園霸凌因應小組調查釐清，校方已啟動輔導、管教機制，分別對雙方進行輔導及管教措施，並轉介桃市少年輔導委員會及輔導諮商中心協處。

校方今天上午9時邀集雙方家長到校協調處理，雙方家長經溝通後表示尊重學校後續處置。教育局強調，任何疑似校園霸凌的事件都不能被輕忽，將密切關注後續情況。

市府新聞處也提出，根據市警局指稱，此次施暴陳姓學生去年也涉及類似案件，當時，陳因與同學發生爭執，陳父為幫兒出氣，糾眾圍毆另一方學生，警方已報請桃園地檢署偵辦，此次又發生類似霸凌事件，桃警將深入了解。

桃檢強調，為遏止不法幫派侵入校園，桃檢檢察官陳映妏指揮桃園市政府警察局平鎮分局偵辦某幫派陳姓副會長，因其子與同校國中6名同學發生網路言語糾紛，竟邀集30餘人持刀械威嚇毆打學生與家屬案，陳姓副會長等人涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌，經法院裁准羈押陳姓家長等3人，檢察官調查事證完備，已提起公訴。