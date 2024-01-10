大麻農夫栽種新品種「國王果汁」　「有花香不易被查覺」仍栽了

▲桃園市黃姓男子去年於蘆竹區租屋處栽種大麻，相關栽種技術均於網路上學習，桃園市市警局少年隊去年循線查獲，意外發現是大麻新品種「國王果汁」。（圖／桃園市警局少年隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年向不詳人士購得大麻種子，並於網路上學習栽種技術，從播種、插苗、移栽、施肥等步驟全部自己來，桃園市警局少年隊獲悉後長期跟監，於去年7月間報請桃檢指揮偵辦，持地院核發搜索票在其蘆竹區租屋處搜索查獲，檢警查出其大麻係新品種「國王果汁」，桃檢複訊時，黃男坦承自行栽種，檢方偵結依違反毒品危害防制條例提起公訴。

▲桃園市黃姓男子去年於蘆竹區租屋處栽種大麻，警方現場查獲是大麻新品種「國王果汁」。（圖／桃園市警局少年隊提供）

檢警調查，33歲的黃姓男子去年1月間向姓名不詳男子購得大麻種子，為求順利栽種，黃男於網路上搜尋大麻栽種影片，在蘆竹區某處租屋處自行栽種大麻，桃園市警局警少年隊去年接獲情資，友人於承租租屋處製造大麻，立即報請桃園地檢署指揮偵辦，並會同市警局刑大、桃園、龜山與蘆竹分局等單位組成專案小組。

專案小組經長期跟監蒐證，掌握該租屋處大樓有栽種大麻情事，去年7月27日前持地院核發搜索票前往黃男租屋處搜索，當場查獲大麻種子、大麻植株21株、水循環系統、定時器、照明燈、抽風機與研磨器等證物。

▲桃園市黃姓男子去年於蘆竹區租屋處栽種大麻，桃園市市警局少年隊偵訊後將黃男移送桃檢偵辦。（圖／桃園市警局少年隊提供）

桃檢指出，根據刑事鑑識中心現場勘驗，被查獲大麻屬於新品種「國王果汁」（King's Juice），有別於其他大麻植株於栽植期間會產生強烈異味，容易被檢舉，而國王果汁大麻品種會產生花香，不易被察覺，且具有成長周期穩定與多量大麻花等特點。

桃檢複訊時，黃男坦承犯行，自承大麻相關栽種技術自播種、插苗、移栽、施肥、灌溉、除草、收穫等系列均由網路上學習，大麻已快進入成熟期，但均被警方查獲，檢方認為事證明確，偵結依違反毒品危害防制條例將黃男提起公訴。