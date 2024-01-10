關山月眉「槌球快樂隊」真樂活　警「三合一」宣導獲肯定

▲關山聯合所警員向「快樂槌球隊」的長者們實施防詐騙、交通規則及反賄選等宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局關山聯合所所長郭宗武於10日，率所內警員李亞倫及邱家甫至關山鎮月眉里槌球場，向「快樂槌球隊」的長者們實施防詐騙、交通規則及反賄選等宣導，讓銀髮族長者們習得防詐新知，提高防詐、交安及反賄意識，以防止詐騙案件發生，維護長者生命財產安全及乾淨選風。

關山聯合所運用長者們齊聚的機會，在槌球活動前向長者們實施防詐、交安及反賄等重點提示宣導。防詐宣導方面，特別提醒長者，日常生活中詐騙集團慣用之話語、話術，只要在電話中或是手機訊息裡講到「錢」，絕大部分就是詐騙，請遵照「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，並撥打165反詐騙專線或是110諮詢及報案，以免遭詐。

在交通方面，提醒長者於清晨或黃昏運動時，要穿鮮豔的衣物，或攜帶反光物品，以增加辨識度，行走時應靠邊行走，於路口要「慢看停」，以維護自身行的安全。另外第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，即將於13日舉行投票，期間民眾若發現有假訊息、選舉賭盤、境外資金或境外勢力等不法情事介入選舉，能勇於檢舉，最高檢舉獎金達新台幣2,000萬元。另提醒民眾「檢舉賄選、人人有責」，如有發現賄選情形，請撥打反賄選專線：0800-024-099（撥通後再按4），以維護乾淨選風。