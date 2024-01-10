區塊鏈平台「以幣預測」下注選總統　2賭客大做發財夢被抓了

▲彰化地檢署。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢繼日前查獲現金及組頭下注後，又查獲新型態選舉賭盤，2賭客藉由國外區塊鏈平台「polymarket」網站以虛擬貨幣USDC389.87顆（約台幣25,000元）下注，2人皆依涉犯總統副總統選舉罷免法送辦，並將持續擴大偵辦。

彰化地檢於日前接獲總統選舉網路賭盤情資，經指派陳鼎文檢察官指揮台中市刑大隊偵八隊、彰化員林分局、刑大科偵隊偵辦，發現該網站平台以標題「Taiwan Presidential Election: Who will win?」開設賭盤，預測台灣總統候選人選舉結果為標的，供不特定民眾以虛擬貨幣 USDC 下注。

下注的方式，是以3名總統候選人勝負為標的，每一賭客不限制只能押注一人，該平台以智能合約自行撮和賠率，爲新型態選舉賭博平台查獲賭客陳男及林男等2人在國外區塊鏈平台「polymarket」網站，以我國第16任總統副總統選舉結果為標的下注賭博。

被告陳男及林男等2人分別在該平台下注金額合計約389顆USDC，均涉犯總統副總統選舉罷免法第 88條之 1 第1項、第2項之在網際網路以選舉結果為標的的選舉賭博罪嫌，賭資USDC幣389.87顆均以冷錢包技術保存查扣。

彰化地檢署提醒經營以選舉結果為賭博標的者，最高可處有期徒刑5年，併科新臺幣50 萬元罰金；參與賭博者，最高可處有期徒刑6月，併科10萬元罰金，呼籲民眾切勿以身試法。

隨著選舉投票日接近，針對任何企圖影響選舉公正之不法犯行，本署將秉持迅速偵辦、維護選舉公平之最高指導原則。呼籲民眾若發現不法可撥打 0800024099 轉 4 號專線，或進入本署網站掃描「查賄反賄一碼通」QR Code，提出檢舉，以共同守護臺灣的民主法治。