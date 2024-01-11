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社會 社會焦點 保障人權

被唸不爽！10歲童聖誕夜離家　半夜呆坐超商...斗六警送他回家

▲警員溫柔地安撫男童上車，返派出所與家人團聚 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員溫柔地安撫男童上車，返派出所與家人團聚 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

許多家庭難免發生教養問題，亦為現代父母的一大課題。斗六市一名10歲男童因被長輩訓話竟在聖誕夜負氣離家，家屬遍尋5小時未果，急壞了趕緊報警，午夜過後在斗六警分局警員積極搜索下迅速找到在超商發呆的男童，帶返派出所與家人團聚，結束一場虛驚。

斗六警分局公正派出所於12月26日凌晨1時許，幾位民眾慌張匆忙奔進報案，著急向值班警員表示家中年約10歲的男童，因在學校有些狀況被老師致電提醒家長，放學到家時家中長輩即向其說教，未料男童卻在晚餐時間，未吃飯即負氣離家，家屬20時許一發現他不在家也趕緊出門遍尋，眼見已過5小時來到午夜時刻，夜越深氣溫越低，擔心男童安危，因此至派出所報案緊急協尋。

斗六警分局公正派出所警員蔡旻諭及張峯碩了解案情後，立即調閱監視器並至住家周遭展開搜尋，因男童沒有騎乘腳踏車獨自步行外出，員警研判男童應該走不遠，於是在男童住家及就讀學校周遭超商尋找，並請店家幫忙注意，警方找了好幾間超商之後，終於2小時後在斗六市中山路超商內發現該名男童。

員警確認男童身分及身體狀況無問題後，立即以巡邏車將男童載返派出所休息，並通知男童家屬前來將男童帶返家團圓，男童家屬對於警方能迅速找回男童，表達誠摯感激之意，終於結束一場虛驚。

斗六警分局長黃念生表示，警察除維護社會治安、交通外，亦擔起主動關懷民眾與為民服務的責任，民眾發生緊急事故或困難時，可立即向警方求助，另呼籲民眾，家中若有年幼孩童，應多給予關懷及照顧，避免其離開視線，若孩童離家不知去向，可立即向警方報案，警方會積極協助讓幼童能盡速平安返家。

 

►聽Podcast #我在案發現場

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