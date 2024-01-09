　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林元長鄉第一所複合式日照中心揭牌　 專業醫療支援後盾

▲元長鄉長李明明爭取前瞻計畫經費建構長照社區活動中心，與中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金的積極促進下，共同設置社區式日間照顧機構及樂智社區服務據點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲元長鄉長李明明爭取前瞻計畫經費建構長照社區活動中心，與中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金的積極促進下，共同設置社區式日間照顧機構及樂智社區服務據點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣進入高齡化社會，長期照顧需求也隨之增加，雲林元長鄉長李明明積極推動長照服務2.0，提供多元整合性照顧服務模式。今（9）日辦理「中國醫藥大學北港附設醫院附設雲林縣私立元長社區長照機構」日照中心揭牌啟用典禮，未來將為失能失智長輩提供照顧服務。

元長鄉為雲林縣老化人口數排名第2位的鄉鎮，至2023年11月，所估人口數2萬3417人，65歲以上人口6362人，老年人口數占全鄉老年人口24.05 %。元長鄉鄉長李明明為滿足社區民眾的長期照顧需求，爭取前瞻計畫經費建構長照社區活動中心，在鄉長與中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金的積極促進下，共同在元長鄉長北村設置社區式日間照顧機構及元長(二)樂智社區服務據點，達到在地社區照顧需求。

元長日照中心由中國醫藥大學北港附設醫院經營，以醫療專業背景作為支援，完善化日間照顧服務，針對長者常見的營養補充不夠均衡及肌少症等，醫院將有營養師提供營養評估、健康餐食、菜單設計，並有復健科結合運動、肌耐力評估，為長者量身打造專業照護及肢體運動訓練。長輩到日照中心，由專業人員提供失能、失智照顧服務，維持其健康促進與自立活動能力。

雲林元長是台灣南部典型的農業聚落，居民多以務農為業，室內優化的色彩運用在地農特產的顏色，先選定以黃綠色為主調的大地色系，再以此作為配色的概念。地面的色彩能夠區分空間動靜的關係，一方面創造長輩步行散步的迴路，一方面也透過家具的配置來支應長輩停留與社交的需求。

▲元長鄉長李明明爭取前瞻計畫經費建構長照社區活動中心，與中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金的積極促進下，共同設置社區式日間照顧機構及樂智社區服務據點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲地面的色彩能夠區分空間動靜的關係，一方面創造長輩步行散步的迴路，一方面也透過家具的配置來支應長輩停留與社交的需求。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

元長鄉長李明明鄉長也提到，為舒緩長者照顧壓力，由李明明鄉長率領的元長鄉公所團隊配合中央政府長照2.0政策進行規劃，元長鄉日間照顧中心委由中國醫藥大學北港附設醫院提供30人的日間照顧服務，並於中心內設立樂智據點，將大幅提高本鄉年長者照顧質量。

因元長地屬偏鄉，資源十分匱乏，此案興建期間又經歷COVID-19疫情擴散，興建期間承蒙蘇治芬委員的大力奔走爭取中央政府前瞻計畫補助2700萬元、雲林縣政府補助150萬元經費的全力支持，加上公所自籌480萬元，始能順利興建完成。

立法委員蘇治芬立委表示，為了挺青年減輕三明治世代的負擔，也提出包含就業、社會住宅、青創基地、三代同堂的體適能中心，以及完善海線醫療照護能量。前陣子12月底，蘇治芬立委也媒合北港媽祖醫院和雲林縣老人會簽署健康促進合約；並感謝北港媽祖醫院扮演海線醫療的守護者。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，開辦元長日間照顧中心、元長樂智社區服務據點，可以促進失能或社會參與度較少的長者走進社區，維持自身的身心健康及自我照顧能力，在最熟悉的環境，過著充滿自信和快樂且有尊嚴的生活。元長日照中心設計多元活動與自立生活計畫，活化長者身心機能，減緩退化速度，同時打造溫馨舒適的環境，讓長者有「家」的感覺，並以專業醫療資源，重視長者身體機能活化與營養均衡，希望能在中央及地方的聯手合作下，持續努力落實對社會的責任與貢獻，也加強與地方的社區情感連結。

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林「萬寶龍」計畫催出生育率　五寶媽領26萬現金超開心

►保時捷遭台中客運追尾！波及6機車　屁股碎輪子歪...維修價破百萬

►2024虎尾燈會1／30登場　「龍迎虎笑」燃亮幸福龍年

►呷茂谷好柑情！2024斗六茂谷柑節暨年貨市集　膨鼠森林公園登場

►台電雲林區處齊心助農　500員眷體驗水林鄉地瓜樂活動

 

ET快訊
女星IG狂放閃「老公爆出軌」崩潰　友人不捨：她像傻瓜付出
超狂5寶媽！　一次領走26萬現金
沈建宏擺攤賣雞腿　昔隊友陳奕說話了
新冠再攀升！創5個月來新高　JN.1占比增至24%
抽乾河水　「帝王綠翡翠」終於找到了
快訊／被傳私生子　賴清德：把孩子帶來，我馬上做DNA
李正皓開BMW疑撞到女行人　她重摔骨折
快訊／呂政儒十字韌帶斷裂　確定開刀治療
快訊／類流感創10年新高　單周12.4萬人就診
接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅：快哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投醫院設兒童早療評估中心　協助父母及早掌握遲緩兒狀況

賴坤成提出優化運動休閒設備　發展海陸空三棲賽事

蔡壁如南投助攻游顥　籲下架民進黨和新潮流

助人40年！台東善心民眾李壬癸再捐善款50萬　市公所舉辦捐款儀式

台東鼓勵並提升生育率　加碼推出「全方位婦幼健康照護」

雲林元長鄉第一所複合式日照中心揭牌　 專業醫療支援後盾

南消第三大隊2023年成功搶救334位民眾　消友會頒發獎勵

台南排球先行者王東山榮列百年體育人物誌　黃偉哲贈匾表彰貢獻

通過國家評測　花蓮特搜隊將投入國際人道救援輪值

因應氣候暖化！屏東縣籲做好「巡倒清刷」　防治登革熱疫情

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

南投醫院設兒童早療評估中心　協助父母及早掌握遲緩兒狀況

賴坤成提出優化運動休閒設備　發展海陸空三棲賽事

蔡壁如南投助攻游顥　籲下架民進黨和新潮流

助人40年！台東善心民眾李壬癸再捐善款50萬　市公所舉辦捐款儀式

台東鼓勵並提升生育率　加碼推出「全方位婦幼健康照護」

雲林元長鄉第一所複合式日照中心揭牌　 專業醫療支援後盾

南消第三大隊2023年成功搶救334位民眾　消友會頒發獎勵

台南排球先行者王東山榮列百年體育人物誌　黃偉哲贈匾表彰貢獻

通過國家評測　花蓮特搜隊將投入國際人道救援輪值

因應氣候暖化！屏東縣籲做好「巡倒清刷」　防治登革熱疫情

跟「林聰明砂鍋魚頭」系出同門！嘉義人愛店飄香30餘年、加湯免費

預防感冒5水果潤肺化痰、4大穴位舒緩咳嗽不適　有助阻斷病毒肆虐

南投醫院設兒童早療評估中心　協助父母及早掌握遲緩兒狀況

85000元！台灣山葉新Limi Deluxe上市　增全彩儀表、自動升起坐墊

林國春服務板橋31年盼進國會　張宏陸邀選民參加選前之夜

立院臨時會高端戰火　柯建銘嗆「侯康敗象已露」：國民黨團僅26人出席

23煞衝超商尋仇砍錯人！17歲少年擋刀右手掌斷裂　賠償金額出爐

國防部：不隨意擊毀中共空飄氣球　避免陷不對稱作戰消耗國軍武器

婚前房屋登記給女方？　網友狠揭超殘酷金句

新郎婚禮上突「做這事」...害新娘被賓客恥笑！她48hrs後怒離婚

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

地方熱門新聞

2024桃園立委選舉首場電視政見會　他最受側目

快訊／破10萬人！國民黨台中大造勢　侯友宜大諷綠營《在路上》人人跳車

獨／穿夾腳拖登山　男子摔斷腿

和候康全台車掃　朱立倫：民眾期望變天

玉山園區首見台灣特有新種淡水魚類玉山間爬岩鰍

南消「綠蠵龜」搶救民眾生命財產

台南市南區省躬三街鐵厝宮廟凌晨火警多尊神明被焚毀

阮厚爵告對手「潑髒水」　陳秀寶反擊　

小工程大效益　八德區山下街打通至新興路

20公升罈裝金門高粱限量賣！抽9999位幸運兒

桃園希望工程獎助學金頒獎　15名學生獲獎　

體育女老師轉行當木工闖出一片天

蔡壁如南投助攻游顥　籲下架民進黨和新潮流

虎尾燈會1/30登場　「龍迎虎笑」燃亮幸福龍年

更多熱門

相關新聞

虎尾燈會1/30登場　「龍迎虎笑」燃亮幸福龍年

虎尾燈會1/30登場　「龍迎虎笑」燃亮幸福龍年

2024虎尾燈會由虎尾鎮公所主辦，以龍迎虎笑為主題，寓意「喜迎接龍年、虎尾好幸福」，圓環素還真將以光環境營造陪伴每一位鄉親喜迎吉祥龍年。今（9）日記者會開場以LED科技燈光震撼表演，巧妙呼應今年燈區設計結合童趣、科技、純真時光及光影藝術構思，並接續由虎尾鎮長丁學忠及與會嘉賓一同啟動主燈。

「古坑旅宿業營造計畫」吸引遊客四季造訪

「古坑旅宿業營造計畫」吸引遊客四季造訪

2024斗六茂谷柑節暨年貨市集　膨鼠森林公園登場

2024斗六茂谷柑節暨年貨市集　膨鼠森林公園登場

縣市長盃國際三級棒球錦標賽　101隊齊聚斗六爭霸

縣市長盃國際三級棒球錦標賽　101隊齊聚斗六爭霸

台電雲林區處齊心助農　500員眷體驗地瓜樂活動

台電雲林區處齊心助農　500員眷體驗地瓜樂活動

關鍵字：

日照中心雲林李明明中國醫藥大學北港附設醫院

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

過年後「安靜離職」　5星座上榜

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

日本妹畢業變「大減肥」　對比圖8.3萬人朝聖

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面