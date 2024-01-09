雲林元長鄉第一所複合式日照中心揭牌　 專業醫療支援後盾

▲元長鄉長李明明爭取前瞻計畫經費建構長照社區活動中心，與中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金的積極促進下，共同設置社區式日間照顧機構及樂智社區服務據點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣進入高齡化社會，長期照顧需求也隨之增加，雲林元長鄉長李明明積極推動長照服務2.0，提供多元整合性照顧服務模式。今（9）日辦理「中國醫藥大學北港附設醫院附設雲林縣私立元長社區長照機構」日照中心揭牌啟用典禮，未來將為失能失智長輩提供照顧服務。

元長鄉為雲林縣老化人口數排名第2位的鄉鎮，至2023年11月，所估人口數2萬3417人，65歲以上人口6362人，老年人口數占全鄉老年人口24.05 %。元長鄉鄉長李明明為滿足社區民眾的長期照顧需求，爭取前瞻計畫經費建構長照社區活動中心，在鄉長與中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金的積極促進下，共同在元長鄉長北村設置社區式日間照顧機構及元長(二)樂智社區服務據點，達到在地社區照顧需求。

元長日照中心由中國醫藥大學北港附設醫院經營，以醫療專業背景作為支援，完善化日間照顧服務，針對長者常見的營養補充不夠均衡及肌少症等，醫院將有營養師提供營養評估、健康餐食、菜單設計，並有復健科結合運動、肌耐力評估，為長者量身打造專業照護及肢體運動訓練。長輩到日照中心，由專業人員提供失能、失智照顧服務，維持其健康促進與自立活動能力。

雲林元長是台灣南部典型的農業聚落，居民多以務農為業，室內優化的色彩運用在地農特產的顏色，先選定以黃綠色為主調的大地色系，再以此作為配色的概念。地面的色彩能夠區分空間動靜的關係，一方面創造長輩步行散步的迴路，一方面也透過家具的配置來支應長輩停留與社交的需求。

▲地面的色彩能夠區分空間動靜的關係，一方面創造長輩步行散步的迴路，一方面也透過家具的配置來支應長輩停留與社交的需求。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

元長鄉長李明明鄉長也提到，為舒緩長者照顧壓力，由李明明鄉長率領的元長鄉公所團隊配合中央政府長照2.0政策進行規劃，元長鄉日間照顧中心委由中國醫藥大學北港附設醫院提供30人的日間照顧服務，並於中心內設立樂智據點，將大幅提高本鄉年長者照顧質量。

因元長地屬偏鄉，資源十分匱乏，此案興建期間又經歷COVID-19疫情擴散，興建期間承蒙蘇治芬委員的大力奔走爭取中央政府前瞻計畫補助2700萬元、雲林縣政府補助150萬元經費的全力支持，加上公所自籌480萬元，始能順利興建完成。

立法委員蘇治芬立委表示，為了挺青年減輕三明治世代的負擔，也提出包含就業、社會住宅、青創基地、三代同堂的體適能中心，以及完善海線醫療照護能量。前陣子12月底，蘇治芬立委也媒合北港媽祖醫院和雲林縣老人會簽署健康促進合約；並感謝北港媽祖醫院扮演海線醫療的守護者。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，開辦元長日間照顧中心、元長樂智社區服務據點，可以促進失能或社會參與度較少的長者走進社區，維持自身的身心健康及自我照顧能力，在最熟悉的環境，過著充滿自信和快樂且有尊嚴的生活。元長日照中心設計多元活動與自立生活計畫，活化長者身心機能，減緩退化速度，同時打造溫馨舒適的環境，讓長者有「家」的感覺，並以專業醫療資源，重視長者身體機能活化與營養均衡，希望能在中央及地方的聯手合作下，持續努力落實對社會的責任與貢獻，也加強與地方的社區情感連結。