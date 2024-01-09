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2024虎尾燈會1／30登場　「龍迎虎笑」燃亮幸福龍年

▲2024虎尾燈會由虎尾鎮公所主辦，以龍迎虎笑為主題，寓意「喜迎接龍年、虎尾好幸福」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2024虎尾燈會由虎尾鎮公所主辦，以龍迎虎笑為主題，寓意「喜迎接龍年、虎尾好幸福」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024虎尾燈會由虎尾鎮公所主辦，以龍迎虎笑為主題，寓意「喜迎接龍年、虎尾好幸福」，圓環素還真將以光環境營造陪伴每一位鄉親喜迎吉祥龍年。今（9）日記者會開場以LED科技燈光震撼表演，巧妙呼應今年燈區設計結合童趣、科技、純真時光及光影藝術構思，並接續由虎尾鎮長丁學忠及與會嘉賓一同啟動主燈。

虎尾鎮長丁學忠表示，1月30日將在大成多功能活動中心舉辦啟燈晚會，燈會展期至2月24日，主燈設置在幸福之丘，名為「快樂龍虎哩」；副燈區互動裝置計有「福虎開箱」、「幸福波波」、「乘龍尋夢」、「動感機台」及「合不龍嘴」；籃球場外公園步道沿路設置環狀步道虎星光廊、整個燈區也將以光環境營造及音樂打造舒適環境。

啟燈當天晚會規劃精彩舞台及樂團表演、舞蹈表演、好禮摸彩、周邊市集，還有限量打卡禮「龍年特屬小燈籠提燈」；春節大年初一至大年初四每晚7-9點安排街頭藝人及團體表演，將帶給觀光客及鎮民浪漫多奇夢幻嘉年華燈會體驗，用熱鬧氣氛濃濃的年節氛圍，一起迎接吉祥好年。

鎮長丁學忠指出，熱鬧滾滾氣氛將不間斷一路到元宵，2月24日元宵晚會將在虎尾圓環停車場熱鬧登場，精采的舞台表演，活力幼兒舞團、科幻現代感雷射秀、人氣高漲樂團表演、還有元宵節必備猜燈謎趣味活動及溫馨可愛燈謎小禮，還有限量福虎提燈打卡禮，邀請全國鄉親到虎尾感受歡樂、吉祥元宵節。

▲2024虎尾燈會由虎尾鎮公所主辦，以龍迎虎笑為主題，寓意「喜迎接龍年、虎尾好幸福」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2月24日元宵晚會將在虎尾圓環停車場熱鬧登場，精采的舞台表演，活力幼兒舞團、科幻現代感雷射秀、人氣高漲樂團表演、還有元宵節必備猜燈謎趣味活動及溫馨可愛燈謎小禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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