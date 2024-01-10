6歲童騎腳踏車險上快速道路！驚嚇過度...警帶回供吃喝安撫

▲雲林6歲男童在台78線快速道路土庫交流道東向匝道騎乘自行車，險象環生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

長輩騎乘自行車、機車誤闖快速道路事件時有耳聞，雲林縣日前發生一名6歲男童誤闖事件。虎尾警分局土庫分駐所日前接獲民眾報案，發現一名男童在台78線快速道路土庫交流道東向匝道騎乘自行車，險象環生，警方立刻派員到場將男童平安帶返，通知家屬帶回，結束一場虛驚。

上月底，虎尾警分局土庫分駐所巡佐張裕和、警員翁煒勝、許家隆於接獲民眾報案，發現一名男童騎乘兒童腳踏車出現在78線快速道路土庫交流道，警方獲報後立即趕赴現場，發現該男童騎乘自行車行駛在匝道路肩，員警隨即用警車於後方警戒來車，並與報案民眾一同將男童攔停路邊避免發生危險，後續維護其安全先行載返土庫分駐所。

▲警員將男童帶返派出所，先提供點心及飲料安撫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明，警員攔下6歲男童時，男童因驚嚇過度，無法表達為何騎乘自行車至快速道路，且無法提供家人及其連絡方式；警員將男童帶返派出所，先提供點心及飲料安撫，並通報各單位有無受理孩童走失案件；所幸家屬也發現男童走失至馬光派出所報案，經視訊確認後，將其載往馬光派出所與家人團聚。

據了解，男童於褒忠住家趁家人不注意時，騎乘自行車外出，幸虧有熱心民眾報案與警方共同將男童攔下，結束這場驚心動魄的快速道路迷途記。虎尾警分局呼籲民眾家中若有孩童應特別注意其動向，更要避免單獨在家，若有急迫事件應找人代為照顧，避免發生意外及憾事。

▲家屬也發現男童走失至馬光派出所報案，經視訊確認後，將其載往馬光派出所與家人團聚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）