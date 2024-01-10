年前結合廟宇辦徵才　斗六就業中心辦17場釋出500+職缺

▲斗六就業中心總計年前將接力辦理17場徵才活動，釋出超過500個工作機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）



記者蔡佩旻／雲林報導

勞動部雲嘉南分署斗六就業中心為協助待業及轉職民眾在農曆年前成功就業，攜手雲林多家廟宇，接力舉辦共9場「廟口服務求職好運攏總來」徵才及就業宣導活動，加上就業中心在各服務據點舉辦8場單一徵才，總計年前將接力辦理17場徵才活動，釋出超過500個工作機會，盼神明也保庇找到好頭路。

徵才廠商包括合眾紙業、弼益企業社、宇榮高爾夫、碁富食品、職心居家、丸莊醬油、乳牛生產合作社、泰霖生物科技、永賀能源、佛美神仙故事館、利勤實業、味全食品、全家、卜峰食品、大井輕金屬、三井資訊、全國加油站等17家企業，其中味全食品開出43K薪資尋求電機技術人員，宇榮高爾夫也祭出月薪最高45K尋求組級幹部，碁富食品則開出月薪最高48K不限學經歷尋求作業員。

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斗六就業中心主任廖家偉表示，勞動部為協助因家庭關係離開職場達180日的婦女重返就業，若經公立就業服務機構推介不分任何行業職缺，穩定就業達90日者，可領取3萬元「再就業獎勵」津貼；此外，為補實餐飲與旅宿業人力缺口，只要前述婦女經公立就業服務機構推介錄取上工達30日以上，搭配勞動部疫後缺工獎勵專案，還可每月為自己加薪最高1萬元。

廖家偉指出，為將就業能量傳遞到各偏鄉角落，斗六中心特地在廟口舉辦就業宣導活動，活動除與國軍招募中心、雲林縣榮民服務處及各家廠商聯合辦理外，還結合公益活動「杯杯愛地球」捐二手馬克杯送咖啡包活動，以及勞動部近期重點措施的有獎徵答，答對者將獲得實用的小禮品，且因應春節即將到來，1/18(四)、1/25(四)、1/30(五)三場徵才活動，將邀請書法名家林周生老師現場揮毫送春聯，鼓勵民眾踴躍參加，找到好工作、安心過好年。