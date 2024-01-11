觀音產業園區廠商協進會及樹林里社區發展協會　捐贈救災器材

▲觀音產業園區及樹林社區捐贈消防救災、破壞器材充實草漯分隊救災能力。（圖／觀音產業園區廠協會提供）

記者楊熾興／桃園報導

為提升保障桃園市觀音產業園區內工廠及附近居民的消防安全，觀音產業園區廠商協進會及樹林里社區發展協會於10日捐贈包含電動破壞器材、車禍救助器材、防火毯、化學防護衣及繩索相關器材予桃園市政府消防局第三大隊草漯分隊，並由第三大隊大隊長簡慈彥代表受贈。

▲▼損贈電動破壞器材、車禍救助器材、防火毯、化學防護衣等，對同時有工業區及住宅區的特性予以補強。（圖／觀音產業園區廠協會提供）





廠協會理事長蔡松雄表示，工欲善其事，必先利其器，草漯消防分隊位於觀音區樹林里的觀音產業園區內，近年來持續蓬勃發展，消防隊救災能量也面臨著挑戰消防人員除了各式各樣的訓練外，搭配更強大的救災器材，更能保障廠區內及附近居民的安全，本次捐贈內容品項繁多且實用，包含電動破壞器材、車禍救助器材、防火毯、化學防護衣及繩索相關器材等等，特別能針對觀音區內快速道路經過，且同時有工業區及住宅區的特性予以補強。

觀音產業園區及樹林社區平時熱心公益，對於公共事務不落人後，本次除了捐贈消防局草漯分隊各式救災器材外，也同時召集觀音產業園區內廠商共同參與草漯消防隊舉辦的廠商消防競技大賽，透過各式競賽項目包括消防衣著裝、消防栓操作射水、CPR急救技能及AED操作等，除提升產業園區消防意識提升外，同時互動培養感情，增加區內區域聯防效能。