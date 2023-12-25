全家南二區分店體恤支持消防兄弟　辦「養氣人蔘」捐贈活動

▲台南市消防局第七大隊辦理養氣人蔘滋補液捐贈儀式，由全家南二區所有分店代表鄭安利課長捐贈，由消防局第七大隊大隊長石家源代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊於25日上午10時，辦理養氣人蔘滋補液捐贈儀式，由全家南二區所有分店代表鄭安利課長捐贈，由消防局第七大隊大隊長石家源代表受贈並頒發感謝狀，感謝全家南二區所有分店支持英勇消防人員。

此次養氣人蔘滋補液認購捐贈，由全家南二區所有分店辦理「愛心挺消防」認購活動，為感謝消防人員經常冒著生命危險和困難，深入火場，奮力救援辛勤付出，民眾只要至全家南二區所有分店購物時，店員就會詢問是否自願認購捐贈養氣人蔘滋補液，此次認購507瓶將全部捐給台南市消防局供消防兄弟保持身體健康。

第七大隊大隊長石家源表示，消防人員為保障人民生命財產安全，以及要面臨各種不同的緊急事件，長期的高張力工作及救災救護的體力消耗，因此在執勤過程中，保持身體健康與體力充沛是非常重要。消防局長李明峯也感謝全家南二區所有分店辦認購活動，為消防人員帶來健康與活力，在執勤期間保持最佳狀態。

消防局秉著市長黃偉哲施政理念，對消防人員犧牲奉獻給予高度肯定和鼓勵，透過這次養氣人蔘滋補液捐贈活動，讓消防人員身心靈能淨化療癒，並把這份愛心傳達到各個角落，提供最優質的安全城市予市民。消防局也提醒民眾，天氣逐漸變冷，使用熱水器時保持通風，平時也注意用火用電之安全。