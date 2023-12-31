消防跨年送愛！ 南消與東南扶青社義賣所得全數捐贈陽光基金會！

▲台南市消防局第七大隊、中正分隊及台南東南扶輪社為響應公益，舉辦「扶青之音消防之聲，陽光下野餐一起做公益」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊、中正分隊及台南東南扶輪社為響應公益，舉辦「扶青之音消防之聲，陽光下野餐一起做公益」活動，邀請有愛心的民眾帶小孩來參加，一邊學習消防知識，一邊體驗享受表演，一邊做公益，期能鼓勵更多民眾踴躍將愛心傳下去。

這次活動內容豐富，有第七大隊設計的消防主題貼紙繪本，滿滿消防知識的影片「你不知道的三隻小豬」，還有東南扶青社帶來的Bassbaritone歌唱家歌曲表演、UV膠吊飾及似顏繪等手作體驗，繪本由第七大隊隊員林育萱精心設計，透過可愛的三隻小豬插畫，將消防觀念如熱水器使用安全、地震緊急避難包、火場求生觀念等與幼兒教學結合，輔以精美的彩色貼紙，讓大小朋友能在塗色及貼紙的互動過程中，學習到豐富的消防知識；而東南扶青社社員秉著為社會付出的精神，透過義演義賣，教導小朋友要知福惜福並回饋社會，讓社會充滿更多正能量，本次所得將全數捐給陽光基金會，助燒傷顏損孩子獲得完善生心理重建服務。

第七大隊大隊長石家源表示，這次活動很有意義，在學習消防知識的同時，也讓小朋友學習為社會付出的精神，在小孩心裡種下善的種子，期許參與活動的大小朋友，都能帶著滿滿的消防知識及正能量來幫助更多的人。

消防局長李明峯表示，消防局透過各式消防活動，深入民眾生活，讓市民學習到豐富消防知識，保護自己也保護別人。台南市長黃偉哲就職5周年，市長於任內大力支持消防單位，2019年起編列4億餘元陸續添購裝備，且救災人員均有2套消防衣可供替換，這兩年更陸續交貨21輛救災車輛，這3年更將增加477員額，讓裝備與人力一步一步到位。