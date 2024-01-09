佳尼特教育基金會義助弱勢　捐贈百萬關懷金、43校傳藝獎助金

▲「佳尼特教育基金會」，2024年也捐贈1百萬關懷金，讓1千戶邊緣戶能在寒冬中感受溫暖，另也提供43所學校共86萬的傳藝獎助金，協助學校傳藝教學。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提供弱勢族群生活用品所需，「財團法人佳尼特教育基金會」自2021年起每年捐贈生活禮卷給弱勢邊緣戶，2024年也捐贈1百萬關懷金，讓1千戶邊緣戶能在寒冬中感受溫暖，另也提供43所學校共86萬的傳藝獎助金，協助學校傳藝教學。

9日上午在永華市政中心舉行捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈，黃偉哲並頒發感謝狀給莊住維董事長，嘉勉其對台南市傳藝教育傳承與社會慈善福利的奉獻。市議員陳怡珍、陳秋宏、沈家鳳也到場致意。

市長黃偉哲表示，感謝佳尼特教育基金會八年來不斷努力，不僅持續關懷社會邊緣戶，也重視傳統民俗的技藝傳承，是民間力量與市府攜手共進的最佳典範。今年捐贈的1百萬關懷金，讓1千戶邊緣戶能在寒冬中感受溫暖，此外捐贈給43所學校共86萬的傳藝獎助金，更是台南傳統文化永續傳承的一大助力，他期許這樣的人間溫情可以綿延不絕，讓市民朋友感受到南市的文化及人文之美。

基金會董事長莊住維表示，基金會積極關注社會弱勢族群，自2021年起每年透過「歲末送暖，千戶關懷」捐贈生活禮卷，讓無法申請到政府最低生活保障補助的邊緣戶，根據需求採買家庭用品和營養補充品，希望幫助邊緣戶找到前進的動力，在黑暗裡擦出一點火光。「傳藝獎助金」則是期盼讓各校有一筆穩定的預算可以規劃傳藝教學，讓傳藝扎根與故鄉傳統文化永續傳承，歡迎大家一起攜手合作，共同打造台南400最美麗的人文風景！

教育局長鄭新輝表示，「美學創思力」是台南市教育政策目標之一，為推動學校深耕藝術教育及發展特色課程，教育局每年舉辦兒童藝術教育節、傳統藝術比賽、台南囝仔仙拼仙等活動，也受邀參與多項民間大型廟會演出，學校傳統藝陣表演屢獲滿堂彩，深受各界肯定，也是回饋佳尼特教育基金會持續贊助經費的最佳展現。



民政局長姜淋煌表示，弱勢邊緣戶因資格限制，無法直接得到公部門資源，感謝佳尼特教育基金會關懷弱勢的善行義舉，本次受贈對象包含鹽水區、下營區、六甲區、官田區，四區共1千戶邊緣戶，感受到社會關懷的愛心與溫暖。