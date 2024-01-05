三三讀書會募1550冊好書　捐贈南部女收容人

▲台南地區頗負盛名的「三三讀書會」，募集兼具正能量及心靈啟發的5本書籍共1550冊，由會長陳苡銜偕同12位會員代表，在台南看守所完成捐贈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地區頗負盛名的「三三讀書會」，2023年12月13日舉辦「絲絲入扣，以愛為名」關懷女更生人的公益晚會，晚會中募集兼具正能量及心靈啟發的5本書籍共1550冊，將捐贈南部地區矯正機關女性收容人，1月4日由會長陳苡銜偕同12位會員代表，在台南看守所完成捐贈儀式。

此次贈書幫助女更生人，受到法務部長蔡清祥高度的重視，指示矯正署作最妥適的安排，矯正署特派郭慶康副組長南下代表受贈，並由台南看守所吳永琛所長頒贈感謝狀給三三讀書會，同時台南監獄典獄長莊能杰、高雄女子監獄典獄長陳憲章，亦全程參與捐贈儀式，並感謝三三讀書會重視女收容人的更生之路。

陳苡銜向女收容人說明這5本書的珍貴之處，並溫暖提醒她們要保持健康、平安、創造自己的幸福感、要把這5本書當作自己的閨蜜，從中找到心靈力量。感人的肺腑之言，令現場所有人為之動容。

郭慶康表示，沉澱是收容人服刑中一個很重要的階段，藉由閱讀的過程中讓心靈沉澱，進而獲得啓發，點燃她們復歸社會的力量。三三讀書會總顧問查名邦律師亦以「刑期無刑」這四個字來勉勵更生人，

台南看守所特別致贈女收容人製作的烘焙產品與來賓，吳永琛所長特別提到，產品所用的油是優質奶油而不是酥油，陳苡銜立即訂購200套以示鼓勵更生人

此次三三讀書會透過此一贈書活動，讓知識透過傳遞，創造在監收容人的希望，希望女姓收容人藉由閱讀的力量提升心靈，以更好的自己再次回到社會。