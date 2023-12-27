台南玉井林家善心捐贈120台密錄器　保障南消二大隊人員安全

▲台南市玉井區林瑞清先生、莊淑菁女士，捐贈密錄器120台，希望消防人員執勤能更安心有保障。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市玉井區林瑞清先生、莊淑菁女士長期關注消防人員權益，有感消防工作辛勞與危險，故起心動念希能盡微薄之力購置勤務裝備器材贈予打火兄弟，再加上2023年10月台南市北區1名救護員被機車騎士攻擊成傷，等歷年來此類妨礙執行公務情形不勝枚舉，因此捐贈密錄器120台，希望消防人員執勤能更安心有保障。

善心林家為了感謝消防工作24小時及全年無休執勤辛勞，讓消防人員在面對各項勤務時可以記錄處理當下的情形，保護民眾及人員自身權益，使執行勤務時能隨身配帶。

南消第二大隊指出，獲贈120台勤務密錄器總價30萬元整，除了具備有高畫質錄影、IP65全機防水、紅外線定焦、夜視模式…等適合警消應勤特性功能，提供人員在夜晚、雨天等惡劣環境中執勤，猶能捕捉清晰影像、還原救援或服勤現瑒，針對執勤人身及案件得以適時保全。

市長黃偉哲特別感謝林瑞清先生暨莊淑菁女士，對消防工作的支持與體恤。藉由透過捐贈密錄器之善心實際行動，讓消防人員在應勤裝備上更加完善並提升服勤品質，亦能漸接回饋地方鄉親，讓市民得以接受更好的服務，使第一線人員全心守護市民同時也能有強而有力的後盾。

消防局局長李明峯表示，消防人員在執行各類勤務時，可以妥善使用密錄器，保障人員執勤時的人身安全。感謝林家捐贈120台密錄器，因其默默為善義舉不欲人知，故由大隊長親自受贈，並回贈感謝狀由林瑞清先生代表領授，以表全體同仁無比謝忱。二大隊長王騰毅表示，今日於大隊勤教會議讚揚此舉及分贈各單位人員使用，並衷心感謝林家善心的贈與。