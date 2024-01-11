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陸射衛星警報狂響　國防部再度道歉「Missile就是飛彈」曝決策過程

▲▼國防部發言人急滅火！曝光發國家級警報原因　坦言「Missile」就是飛彈。（圖／翻攝自范琪斐的美國時間）

▲國防部發言人接受專訪，從頭還原「發警報理由」。（圖／翻攝自范琪斐的美國時間）

記者趙蔡州／綜合報導

中國9日發射衛星火箭飛越台灣本島上空，國防部緊急發布「國家級防空警報」，被在野黨質疑是民進黨透過國防部介選。對此，國防部發言人孫立方10日親上火線還原始末，表示由於火箭路徑與原先掌握不一，空作部各方考慮後才決定發布警報，至於Missile軍中術語就是飛彈，用此語形容推助火箭確實是錯誤的。

孫立方接受資深媒體人范琪斐專訪，在10日播出的節目《斐姨所思》上還原整個發布警報的過程。他說，中國9日發射衛星火箭之前，國防部其實就掌握了預警路線，不料當衛星火箭發射後，飛行軌道卻在某一個點發生變動，路徑卻跟國防部根據公開情資掌握的路徑不同。

孫立方說，在確定軌道有改變後，國防部馬上展開解算，發現（路徑）會通過台灣上空後，空軍作戰指揮部（空作部）必須馬上做出判斷，助推火箭到底發生什麼事情，是推進系統有狀況，或是對方刻意調整的，雖然他們不會刻意做猜測，但在當時的時間、狀況下，所有「可能」都是必須要考量的。

孫立方還說，另外還有要考量的是，要不要告訴民眾現在發生了什麼狀況，這也牽扯到美國眾院前議長裴洛西訪台，國防部對於「預警系統到底要不要發布」態度改變的問題。

孫立方解釋，經歷第一次飛彈越過台灣上空的事件後，國防部了解到社會對於資訊透明有高度期待，也有許多專家學者建議應該發布，這些意見國防部都有聽見，所以這次討論後才認為要發，空作部才會在第一時間把警報發送出去。

至於警報英文版Missile的問題，孫立方直言，軍中術語中Missile就是飛彈的標準用語這次事件中用Missile形容助推火箭是錯誤的，造成社會大眾紛擾非常抱歉，針對英文用字怎麼使用比較妥當，國防部已經在檢討修正。

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