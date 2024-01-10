中共明天發射2次火箭！　路徑、時間點出爐

▲大陸9日在四川西昌衛星發射中心，經過台灣西南空域上空。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

大陸9日下午3時03分發射長征二號丙運載火箭，將愛因斯坦探針衛星發射升空，因飛越台灣南部上空，國家級警報大響，加上用詞不精準，引發民眾驚慌與批判。根據公開資訊，大陸明（11日）預計有2次火箭發射任務，分別是「力箭一號遙三運載火箭」及「引力一號運載火箭」，路徑均不會穿越台灣。

「RocketLaunch.Live」網站資料顯示，大陸預計將於明日進行2次火箭發射計畫，分別由「廣州中科宇航探索技術有限公司」與「東方空間（山東）科技有限公司」負責。其中廣州中科宇航將於明日上午11時55分，在酒泉衛星發射中心發射「力箭一號遙三運載火箭」，共搭載5枚衛星升空，執行「一箭五星」發射任務。

▲大陸11日預計將進行2次火箭發射任務。（圖／翻攝自微博）

另一方面，東方空間則預計於明天下午1時30分左右，在太原衛星發射中心進行海上發射任務，屆時將發射「引力一號運載火箭」。路徑方面，「力箭一號遙三運載火箭」升空後將往南方前進，途中會經過緬甸上空；「引力一號運載火箭」則不會經過任何陸地，升空後將往東南方飛行。

針對大陸9日發射的衛星，國防部說明，9日下午3時03分，國防部偵獲中共西昌衛星發射中心發射長征運載火箭，進入我防空識別區，並由臺南經臺東後，脫離我防空識別區，考量其實際飛行路徑，與美國聯邦航空管理局預告之衛星發射路徑有所差異、飛行軌跡異常，可能對地面造成風險，國軍即運用國家告警系統，以空中威脅警告、簡訊方式告知國人提高警覺。

▲大陸明天預計將進行2次火箭發射任務，升空路徑出爐。（圖／翻攝自微博）

外界質疑「國防部衛星發射預警涉及介選」，國防部今（10）日表示，考量中共9日發射之衛星將經過本島上空，為爭取時效、保護國人安全，空作部依敵情威脅，按《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》－「周邊國家發射火箭或導彈，通過我周邊海、空域」相關規定處置。作業全程以國防安全為考量，絕無受政治干擾，更無所謂「介選」情事。

國防部指出，有關警報訊息英文用語，已由相關單位全面檢討修正。針對中國大陸後續之衛星發射作業，均將依處置規定，視其對我影響、威脅程度，適切預警、應處。國防部強調，國軍嚴守行政中立，落實依法行政，貫徹軍隊國家化的立場從未改變，將持續戮力戰備整備，確維國土安全。

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