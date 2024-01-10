　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中共明天發射2次火箭！　路徑、時間點出爐

大陸射衛星「國家警報狂響」對岸明再發射2次火箭　升空路徑出爐

▲大陸9日在四川西昌衛星發射中心，經過台灣西南空域上空。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

大陸9日下午3時03分發射長征二號丙運載火箭，將愛因斯坦探針衛星發射升空，因飛越台灣南部上空，國家級警報大響，加上用詞不精準，引發民眾驚慌與批判。根據公開資訊，大陸明（11日）預計有2次火箭發射任務，分別是「力箭一號遙三運載火箭」及「引力一號運載火箭」，路徑均不會穿越台灣。

「RocketLaunch.Live」網站資料顯示，大陸預計將於明日進行2次火箭發射計畫，分別由「廣州中科宇航探索技術有限公司」與「東方空間（山東）科技有限公司」負責。其中廣州中科宇航將於明日上午11時55分，在酒泉衛星發射中心發射「力箭一號遙三運載火箭」，共搭載5枚衛星升空，執行「一箭五星」發射任務。

大陸射衛星「國家警報狂響」對岸明再發射2次火箭　升空路徑出爐

▲大陸11日預計將進行2次火箭發射任務。（圖／翻攝自微博）

另一方面，東方空間則預計於明天下午1時30分左右，在太原衛星發射中心進行海上發射任務，屆時將發射「引力一號運載火箭」。路徑方面，「力箭一號遙三運載火箭」升空後將往南方前進，途中會經過緬甸上空；「引力一號運載火箭」則不會經過任何陸地，升空後將往東南方飛行。

針對大陸9日發射的衛星，國防部說明，9日下午3時03分，國防部偵獲中共西昌衛星發射中心發射長征運載火箭，進入我防空識別區，並由臺南經臺東後，脫離我防空識別區，考量其實際飛行路徑，與美國聯邦航空管理局預告之衛星發射路徑有所差異、飛行軌跡異常，可能對地面造成風險，國軍即運用國家告警系統，以空中威脅警告、簡訊方式告知國人提高警覺。

大陸射衛星「國家警報狂響」對岸明再發射2次火箭　升空路徑出爐

▲大陸明天預計將進行2次火箭發射任務，升空路徑出爐。（圖／翻攝自微博）

外界質疑「國防部衛星發射預警涉及介選」，國防部今（10）日表示，考量中共9日發射之衛星將經過本島上空，為爭取時效、保護國人安全，空作部依敵情威脅，按《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》－「周邊國家發射火箭或導彈，通過我周邊海、空域」相關規定處置。作業全程以國防安全為考量，絕無受政治干擾，更無所謂「介選」情事。

國防部指出，有關警報訊息英文用語，已由相關單位全面檢討修正。針對中國大陸後續之衛星發射作業，均將依處置規定，視其對我影響、威脅程度，適切預警、應處。國防部強調，國軍嚴守行政中立，落實依法行政，貫徹軍隊國家化的立場從未改變，將持續戮力戰備整備，確維國土安全。

延伸閱讀
45歲人夫主內「每月7萬被動收入」！老婆卻嫌爆　全網驚：身在福中不知福
4孝子「爸遺產想全留給媽」　1動作律師驚喊母湯：落到親戚手中
桃園五酒桶山下小客車燒成廢鐵　車內發現1女子焦屍

ET快訊
北區50嵐今漲價「紅茶拿鐵75元」　網秒改喝它：有買一送一
27歲警兄嫂忍悲辦遺體冰存…等父母澎湖趕來見最後一面
彈頭認了同床愛上20歲嫩妹　父女戀告吹：我只愛處女唇
三重警自轟亡...從警6年經歷曝　被發現已屍斑
「小鋼炮」翻車！駕駛死前搖手求救　多人查看後離去
中職賽制重大變革！　啟用突破僵局制
27歲警自轟亡！控「長官智障」點名6劣警　督察長：查明真相給

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中共明天發射2次火箭！　路徑、時間點出爐

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

中共明天發射2次火箭！　路徑、時間點出爐

快訊／下班注意！國2大竹段3車連撞佔內線道　後方紫爆回堵3K

王鴻薇指賴清德「從未申請公益信託」　賴競辦：已委任律師處理

質疑防空警報「擾亂選舉」　空軍前副司令：中共氣球天天越台卻未發

築間2023年營收破57億元　今年要開4品牌、拓展海內外市場

報稅抓包媳婦有房「沒報告」！失望喊：這麼見外嗎　全場傻

喊「藍白共治」遭柯文哲嗆　侯友宜：不團結會保送賴清德

馬英九「兩岸關係相信習近平」惹議　馬辦：賴清德也信習不攻台

湯唯再駁離婚謠言：完全不可能！　告白老公閃瞎「比女兒還重要」　

《富都青年》破億倒數！吳慷仁日光浴曬出黑肌　意外被拍上空照

民進黨控李眉蓁找四海老大介選又抹黑　大玩兩面手法傷害無辜民眾

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

軍武熱門新聞

中共明天發射2次火箭！　路徑、時間點出爐

軍隊沒錢！地球上最好非匿蹤戰機「獅鷲」慘趴窩

美軍用900元Xbox遊戲手把操縱核潛艦

055艦戰力是052D的2.4倍

俄正式併吞烏克蘭國土　美再供6.25億美元軍援

一窺解放軍最神秘的潛艇發展！

美軍官：中國入侵　70％台人願奮戰

地表最速！美超音速火箭速度驚人

運-9電偵機「戲弄」日本雷達？

「世界最強驅逐艦」被發現一身鏽

中美撞機16年了…王偉仍未回家

俄失火潛艇疑為「間諜潛艇」

東北男家門一開如「小型軍火庫」 56支長短槍枝讓辦案警看傻眼

台灣軍力排第23名！1項目領先全球

更多熱門

相關新聞

公司曾一日賺超11億　大陸科興疫苗停產

公司曾一日賺超11億　大陸科興疫苗停產

一份名為「停發新冠計劃績效工資方案」的文件1月10日在網路上傳播，落款為北京科興中維生技公司，其中提到公司新冠疫苗已全部停產且公司目前也無新冠疫苗產品銷售。1月10日中午，該公司工作人員確認科興的新冠疫苗確已停產，如果還需注射該產品，要詢問當地疾控中心，是否有庫存。

17歲國際芭蕾比賽獲獎！21歲天才女舞者失蹤5天

17歲國際芭蕾比賽獲獎！21歲天才女舞者失蹤5天

藍批國防部警報「賣亡國感」　綠委點警報必要性：為何怪提醒的人？

藍批國防部警報「賣亡國感」　綠委點警報必要性：為何怪提醒的人？

彭博：習近平去年提升17國外交關係破紀錄

彭博：習近平去年提升17國外交關係破紀錄

重啟石斑魚銷大陸　第一船出發

重啟石斑魚銷大陸　第一船出發

關鍵字：

國家警報火箭衛星中國中共大陸

讀者迴響

熱門新聞

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

小鐘主持尾牙「遭董事長當場洗臉」

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

三重警自轟亡！澎湖爸媽急奔板橋殯儀館

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面