觀察／一支中共火箭、兩種焦慮　綠憂幫侯柯送票、藍轟幫賴助選

▲大陸發射長征火箭，將探針衛星送往軌道。（圖／翻攝新華社）



記者陶本和／台北報導

中共自西昌衛星發射中心發射長征型衛星火箭，因射向偏離，航線飛越台灣本島上空，軍方啟動「空中告警預警系統」；但適逢總統大選，馬上掀起國內議論。台灣社會呈現很特殊的場景，綠營支持者跟民代憂心極了，認為製造恐懼是在幫侯友宜、柯文哲送票；而藍白陣營則認為，這是蔡政府操作介選，是在助攻讓賴清德，可謂是一支火箭、兩種憂慮，大家各自表述。

中共在9日15時03分，發射長征型衛星火箭，在火箭點火升空後，我方與友方相關單位就察覺不對勁，經計算後發現，跟原本設定航經西南空域有所不同，且會航經台灣本島上空；因此，判定射向偏離，且無法百分之百保證，不會有相關危害下，最終決定啟動「空中告警預警系統」，發送預警簡訊給國人。

但是，正因為預警簡訊事發突然，加上距離選舉只剩不到最後100小時，不免會被質疑是操作選舉，而台灣社會也出現兩種截然不同的情境。首先，民進黨陣營，馬上有一堆支持者打電話給民代與中央單位，也有不少民進黨的民代受不了，頻繁向行政單位確認狀況，追問到底怎麼回事。

對於民進黨支持者來說，這個預警簡訊，是極為不利民進黨總統候選人賴清德的選情，認為這是在製造恐慌，讓一般民眾更害怕，大家反而會把票轉投到侯友宜、柯文哲的身上。

不過，在藍白的支持者氛圍上，同樣認為這是在恐嚇人民，但恐嚇是來自於蔡政府主導的政治操作，有意透過國防部來介入選舉，製造中共強力介選的氛圍，在選戰最後階段助攻賴清德的選情。

整體而言，台灣社會出現「一支火箭，兩種憂慮」，大家各自表述的樣態與氛圍。不過，回過頭來檢視，發送預警簡訊的指揮鏈，由於該火箭發射屬既定掌握的計畫中，且火箭航行路線，沒有直接迎向台灣本島「企圖」，軍方沒有必要經由總統或國安會許可，由第一線權責指揮官判斷並下決策即可，而且事發當下，蔡英文只知道中共有發射衛星的既定規劃，但還不知情有射向偏離的狀況。

至於台灣社會有如此多的臆想，不論是指栽國防部配合上意、背黑鍋，還是蔡政府操弄選舉，只能說這些都是民主社會的必然與產物。身為民主社會的執政當局與在位者，只能像個沙包承受與承擔，同時不厭其煩地說明與自證清白。