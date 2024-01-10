快訊／國防部曝邱國正昨支持發防空警報　「總統府沒有涉入」

▲國防部發言人孫立方。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部昨對中國衛星火箭飛越台灣本島上空，發布防空警報，被在野黨質疑是民進黨透過國防部介選。國防部發言人孫立方今（10日）表示，空作部中將指揮官依照所有情資，判斷有必要發布防空警報時，就可以決定發布，決策時間以秒計算，政治因素絕不會是軍人考量範圍。孫立方也透露，昨天情況是指揮官有跟國防部長邱國正回報，邱也支持指揮官決定，總統府沒有涉入。

孫立方10日接受媒體人范琪斐的網路節目專訪。針對防空警報議題，孫立方說，國防部這次初期有掌握預警路線，但運載火箭發射後，國軍追蹤軌道後發現火箭到某點開始路徑變動，與根據公開情資所掌握的路線不同，經解算後知道將通過台灣上空。在這時間，空作部要研判，是否為刻意調整或是推進系統有狀況，並考量是否要告訴老百姓現在的狀況。

孫立方表示，火箭飛行速度是10來倍的音速，空作部指揮官發現軌道異常，到要做成按按鈕發布警訊，時間非常短；中間也要判斷發射軌跡會不會通過台灣上空，雖這次在台灣上空500公里處，但國軍當下沒辦法判斷將會發生什麼狀況，因為如果是運載火箭故障，就要思考很多的不可預期狀況，所以空作部第一時間是要如何確保國民安全。

孫立方說，空防跟其他國防狀況不同，這類有關空中有進行目標的狀況，只要空作部中將指揮官，依照所有情資判斷有必要發布時，就可以決定發布，昨天也是同樣的情形。指揮官的決策時間是以秒計算，考量軍事專業素養，以及其抉擇會否造成社會不安，而若不發會否造成人命或財產損失，整體平衡後再行發布，裡面完全沒有政治因素，「事實上那麼短時間，政治因素絕不會是軍人考量範圍」。

孫立方也透露，昨天情況是有跟部長回報，部長也支持指揮官決定，總統府沒有涉入。

▼國防部長邱國正。（資料照／記者屠惠剛攝）