藍批國防部警報「賣亡國感」　綠委點警報必要性：為何怪提醒的人？

▲國防部說明中共發射衛星案。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

國防部昨兩度發布國家級警報，提到中國發射的衛星飛越台灣南部上空，但英譯版本卻將衛星翻譯成missile（飛彈），引發討論，藍營也痛批這是賣亡國感。民進黨立委王定宇今（10日）表示，火箭若是無害通過也沒有侵害領空，不公佈可以接受，但當掉落物會影響台灣人民安全時，這樣的簡訊是有必要的，國民黨開記者會罵東罵西扯選舉，天上會有東西掉下來，不怪掉東西的反而怪提醒的，是什麼邏輯？

對於國防部警訊，民進黨前副秘書長林飛帆受訪時表示，昨天衛星警報大家都有收到，應該把這個過程當作是一個機會，去檢視一下過去的這個流程有沒有哪些應該檢討的地方，比較持平來看的話，這是一個機會讓大家去思考，看整個防空警報的系統是要如何去改善。

王定宇則指出，中國發射衛星，雖然衛星跟載具穿越台灣80至100公里以上，既非領空也算無害通過，但就連Discovery都已經報導，這樣的火箭拋落物有可能掉落在台灣、影響地面上人民安全。

王定宇表示，火箭若是無害通過也沒有侵害領空，不公佈可以接受，但當掉落物會影響台灣人民安全時，這樣的簡訊是有必要的，國民黨開記者會罵東罵西扯選舉，非常奇怪，天上會有東西掉下來，不怪掉東西的反而怪提醒的，這是什麼邏輯？

王定宇直言，之前中共繞台軍演時，火箭無害通過上方也沒有東西掉落，罵台灣政府沒公佈，這次會有東西掉下來，也提醒人民注意安全，反而罵台灣政府，國民黨好像千錯萬錯都非共產黨的錯，錯都是台灣政府，這樣的態度不好。

王定宇指出，有東西經過台灣上空、若未進入領空也沒危害，不發佈是ok的，但若是有掉落物可能影響台灣人民安全，發布警訊無可厚非 可以要求國防部對警訊內容更精進，並有明確指示跟導引，但國民黨不怪中共反而怪政府，讓人無法理解。