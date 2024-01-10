陸發射衛星變飛彈？　國台辦沉默一天回應外媒：例行安排無關選舉

▲國防部「首次」發出國家級警報，最後烏龍結局收場。（圖／翻攝手機警報）

記者任以芳／北京報導

國防部昨一連發出三次「國家級防空警報」，內容顯示「中國已於15:04發射衛星（實際時間15:03），已飛越南部上空，請民眾注意安全，一度引起民眾恐慌，甚至外界質疑中共「介選」。對此，大陸國台辦沈默一天後，今(10)日以書面方式回覆外媒路透社，整起事件無關台灣選舉，發射衛星是年度例行安排。

國防部昨天首次發布防空警報，內容顯示「中國已於15:04發射衛星（實際時間15:03），已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人於處理」，但英文版卻是「missile（飛彈）」，引起國人疑慮恐慌。

隨後一小時左右，國防部快速澄清，英文用語因疏忽未同步更新原系統用字，沒有精準表達發射物是衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。總統府事後也回應，針對大陸發射衛星「可排除政治企圖」，但是整起烏龍事件接近台灣大選，變得格外敏感，也讓兩岸關係變得更加詭譎，外媒也高度關注。

其中，我國防部「國家級警報」中英文內容有落差，引發爭論。根據外媒路透社報導，大陸國台辦今天以書面回應整起事件指出，這枚人造衛星發射作業屬於年度例行安排，「無關台灣選舉」（nothing to do with the Taiwan election）。

▲ 2024年各國發射衛星表，大陸早就一整年度例行計畫與行程 。（圖／翻攝 維基百科）

根據資料顯示，2024年各國衛星發射計畫早就公開，對於我國防部誤判衛星變飛彈威脅，大陸軍事專家宋忠平受訪時也感到不可思議。他指出，「發射的這顆衛星是科學探測衛星，並非是軍事衛星，這是一個基本的常識。」

接下來一整年，大陸方面早有既定衛星發射行程。根據公開資訊，大陸明天（11日）預計有2次火箭發射任務，分別是「力箭一號遙三運載火箭」及「引力一號運載火箭」，路徑均不會穿越台灣。