陸發射衛星變飛彈？　國台辦沉默一天回應外媒：例行安排無關選舉

▲國防部「首次」發出國家級警報,最後烏龍結局收場。(圖/翻攝手機警報)

記者任以芳/北京報導

國防部昨一連發出三次「國家級防空警報」,內容顯示「中國已於15:04發射衛星(實際時間15:03),已飛越南部上空,請民眾注意安全,一度引起民眾恐慌,甚至外界質疑中共「介選」。對此,大陸國台辦沈默一天後,今(10)日以書面方式回覆外媒路透社,整起事件無關台灣選舉,發射衛星是年度例行安排。

國防部昨天首次發布防空警報,內容顯示「中國已於15:04發射衛星(實際時間15:03),已飛越南部上空,請民眾注意安全。若發現不明物體,通報警消人於處理」,但英文版卻是「missile(飛彈)」,引起國人疑慮恐慌。

隨後一小時左右,國防部快速澄清,英文用語因疏忽未同步更新原系統用字,沒有精準表達發射物是衛星而非飛彈,國防部向社會大眾致歉。總統府事後也回應,針對大陸發射衛星「可排除政治企圖」,但是整起烏龍事件接近台灣大選,變得格外敏感,也讓兩岸關係變得更加詭譎,外媒也高度關注。

其中,我國防部「國家級警報」中英文內容有落差,引發爭論。根據外媒路透社報導,大陸國台辦今天以書面回應整起事件指出,這枚人造衛星發射作業屬於年度例行安排,「無關台灣選舉」(nothing to do with the Taiwan election)。

▲ 2024年各國發射衛星表,大陸早就一整年度例行計畫與行程 。(圖/翻攝 維基百科)

根據資料顯示,2024年各國衛星發射計畫早就公開,對於我國防部誤判衛星變飛彈威脅,大陸軍事專家宋忠平受訪時也感到不可思議。他指出,「發射的這顆衛星是科學探測衛星,並非是軍事衛星,這是一個基本的常識。」

接下來一整年,大陸方面早有既定衛星發射行程。根據公開資訊,大陸明天(11日)預計有2次火箭發射任務,分別是「力箭一號遙三運載火箭」及「引力一號運載火箭」,路徑均不會穿越台灣。