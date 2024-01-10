「屏南快速道路」可行性過關！潘孟安發聲：有代誌，找徐富癸就對了

▲徐富癸強調，進入立法院一定會緊盯屏南快速道路的進度。 （圖／陳弘修翻攝，下同）



記者陳弘修／綜合報導

對於國家發展委員會通過「屏南快速公路可行性研究」，民進黨屏南立委候選人徐富癸10日表示，他未來一定會積極扮演中央各部會之間的協調者、監督者角色，並要求加速行政流程，早日進入實質開發。

國家發展委員會10日通過「屏南快速公路可行性研究」，路廊規劃自竹田台88快速公路延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里，若奉行政院核定後，後續綜合規劃及環境影響評估作業，將依10日審議意見，檢討縮短計畫推動時程。

選戰倒數三天，徐富癸繼續馬不停蹄地車掃行程，10日一早車隊從恆春、滿州，下午行進至車城、枋山，把握最後黃金時間走遍屏南鄉鎮，晚上則是在萬丹、潮州、新埤舉辦造勢晚會。

談到屏東人千呼萬喚的「屏南快速公路」終於看到曙光，徐富癸強調，聯外交通對屏南人來說真的非常重要，屏南快速道路是一條恆春半島快速聯外的緊急防救災、醫療運送道路，他承諾，進入立法院一定會緊盯進度，窮追不捨，要求加速行政流程，早日進入實質開發，讓屏南的救命路趕快完成，並促進觀光，均衡恆春半島區域發展。

對於自己昔日的子弟兵此次參戰屏南立委，前屏東縣長潘孟安也發聲懇請所有屏東鄉親集中選票，讓徐富癸進入立法院。

潘孟安在臉書以《有代誌，找富癸就對了！》為題發文表示，政治這條路不是單打獨鬥，而是專業團隊運作，過去20多年，徐富癸和他並肩作戰，從南到北，無處不在，「我有急事，找富癸、打給富癸，常掛嘴邊」，因為他都做得到，而且做得好。

潘孟安表示，這一次，徐富癸臨危受命參選屏南立委，面對全新挑戰，他依舊沒有二話就扛起責任，正因為他一路走來不忮不求，事必親躬的磨了20幾年的刀，才能練就一身功，身為中央民意代表應該具備的專業、涵養、服務、行動、效能，他早已內化成身體一部分，不需暖身，即刻就能上路。

潘孟安強調，他最近常易位而處，當自己站在舞台旁看著鎂光燈下的徐富癸，看他立論條理分明，自信擘劃著屏南的發展與遠景，腦筋浮現年輕人常說的，他真是「被主任耽誤的立委」，出身農家的庄腳囝仔，憑著自己的努力和實力，從台下走上舞台，「我以身為富癸的夥伴和兄弟為榮」，只要屏東鄉親給打拼大半生的庄腳囝仔一個機會，未來4年，屏東將會以徐富癸為榮。