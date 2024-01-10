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選前3天！基隆青工會為林沛祥拉抬聲勢　青年自發基隆街頭開講

▲為林沛祥拉抬聲勢 青年自發基隆街頭開講。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市青工總會長余治明、副執行長劉宇晨（右3舉牌女生）、總幹事謝若彤（右4）、七堵區會長林姵萱（右6女）、中正區會長藍世昌（右1）、仁愛區會長陳家斌（右5舉牌男生）、副總會長黃申棟（左2）、安樂區會長邱彥宏（左3）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

選戰倒數最後3天，各方陣營積極進行催票動作，今（10日）傍晚在基隆循環站出現一群青年身影，手舉立牌，與往來的民眾說明基隆交通的困境，並呼籲「立委票投林沛祥，基隆交通會更強」，幫助立委候選人林沛祥拉抬聲勢。基隆青工總會長余治明表示，青年們揮灑青春自發性進行街頭演講，可見青年們十足的熱情與對於社會議題的重視，透過宣講讓基隆市民關注到交通議題，要用青年的活力與聲音，呼籲大眾為自己的權益展開行動。

活動發起人兼副執行劉宇晨提到，交通一直以來都是基隆人最苦惱的議題，11萬的基隆人每天都要通勤至雙北上班、上學，而林沛祥過去擔任市議員就一直在為交通努力，包含促成跳蛙公車，增設長庚醫院站牌遮雨棚等等，這些為的都是要讓基隆人能睡得飽一點，回家與家人相聚，但議員能做的有限，立委則可以直接向中央部會溝通，為基隆代言。

▲為林沛祥拉抬聲勢 青年自發基隆街頭開講。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中正區會長藍世昌於循環站前宣講。

總幹事謝若彤說，基隆人每天在通勤的路上至少4小時的時間，疫情之後，客運業者面臨嚴重缺工、班次減班、招聘困難等問題，讓回家路更加遙遠，種種問題卻看不到中央單位，有為基隆人解決過什麼，我們需要一位會替基隆人嚴格監督的國會立委，長期陪伴基隆人在台北等車的林沛祥，未來進入國會後將推動鬆綁客運法規，提升服務品質、減輕基隆人的負擔。

余治明指出，副執行長劉宇晨在會議中，自發要求舉辦街頭演講，獲得成員們熱烈響應，這場活動不僅可以培養獨立撰寫論述的能力，還可以訓練團隊成員的口語表達與臨場反應，現場十多位的青工夥伴大多是都是基隆人，對於家鄉的情感相當深厚，站在基隆的土地，為基隆的民眾發聲，是一件相當有意義的事情，也期望能夠喚起民眾對於交通議題的重視，幫助民眾做出做好的判斷。

▲為林沛祥拉抬聲勢 青年自發基隆街頭開講。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副執行長劉宇晨為高中生，首次登台街講。

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