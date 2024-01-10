賴清德、黃國書合體輔選江肇國車隊掃街　高喊「成功交棒」

▲民進黨總統候選人賴清德與現任立委黃國書合體，輔選台中第六選區立委候選人江肇國，陪同車隊掃街，高喊「成功交棒」。（圖／江肇國競總提供）



記者游瓊華／台中報導

力拚接棒成功！民進黨總統候選人賴清德今天固守搖擺州台中，上午先到西南屯陪候選人張廖萬堅車隊掃街，中午過後，又與立委黃國書合體，陪同第六選區立委候選人江肇國車隊掃街拜票，三人合體象徵賴清德全力相挺江肇國，並支持黃國書成功交棒。

黃國書今天一整天陪同江肇國車隊掃街，提到最後催票最大的優勢，就是靠長年的地方經營。黃國書也發出動員令，向支持者喊話，只要上次立委選舉所有投給他的每張票，通通都投給江肇國，江肇國一定當選。

黃國書表示，自己與江肇國共同推動許多重大地方建設都是選民肯定的，最後陸戰是最重要的關鍵，也認為江肇國這段時間辦理多場座談會、廟口開講向民眾呈現過去的政績與未來要做的理念，累積超過萬人次的參與，支援動能不容小覷。

今天幫江肇國催票的還有民進黨不分區立法委員，同時也是「還我特色公園行動聯盟」前理事長張雅琳。張雅琳表示，過去江肇國爭取特色公園的預算很努力，而她已請江肇國開始找尋列管於中央的地，跟她進立法院一起為台中的孩子努力，成為台中孩子的倚靠。