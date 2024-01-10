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地方 地方焦點

綠營立委莊競程辦選前之夜　知名醫師都來了

▲綠營立委莊競程今選前之夜，知名醫師們都來了。（圖／記者游瓊華攝）

▲綠營立委莊競程今選前之夜，知名醫師高大成也出席站台。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

選戰進入緊鑼密鼓階段，積極尋求連任的台中第五選區立委候選人莊競程，今（10）日在台中知名景點一德洋樓舉辦選前之夜，包括知名法醫高大成、茂盛醫院總院長李茂盛等知名醫師以及前台中市長、總統府秘書長林佳龍都前來站台輔選。

▲綠營立委莊競程今選前之夜，知名醫師們都來了。（圖／記者游瓊華攝）

▲總統府秘書長林佳龍輔選莊競程，透露接下來三天江進入巷戰拜票。（圖／記者游瓊華攝）

今天晚間氣溫明顯下降，但支持者無畏低溫，依舊情緒激昂，熱情歡呼。林佳龍表示，接下來連3天要為莊競程進入巷戰拜票。林佳龍表示，莊競程是國會評鑑最優秀的立法委員，在中央積極爭取預算、在地方基層服務也相當扎實，除了掃市場、也用車隊拜票的方式，沿街挨家挨戶的來拜託，希望拜託鄉親能集中選票，全力搶救莊競程。

白天莊競程請來同黨提名不分區立委、「萬老師」郭昱晴輔選車隊掃街拜票，之後又在黨籍總統候選人賴清德陪同下車隊掃街拜票，賴清德人氣旺，吸引數百人沿途聚集吶喊。

▲楊瓊瓔今天與同黨候選人黃健豪騎電動車掃街。（圖／楊瓊瓔競總提供）

▲國民黨立委候選人黃健豪今天與同黨候選人楊瓊瓔騎電動車掃街拜票，訴求淨零碳排。（圖／楊瓊瓔競總提供）

對手黃健豪則與現任立委楊瓊瓔分別騎電動機車掃選區連接的主幹道台3線，訴求淨零碳排幸福台中，並爲國民黨政黨票9號拉票。明天將由國民黨副主席連勝文陪同車隊掃街。

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