盧秀燕寒風站街頭拜票　民眾熱情相挺...曝台中這區投票密碼319

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕10日傍晚陪同立委候選人羅廷瑋，不畏寒風站在街頭向來往人車鞠躬拜票，有汽車駕駛伸出手比讚，有機車騎士特別停下來要求合照，顯示出盧的高人氣，她說，高端不解密，中捷不核定，全讓羅廷瑋當選後一一完成，這區投票密碼就是319，拜託大家全力支持羅廷瑋。

▲▼盧秀燕在寒風中站在街頭拜票半小時，拜託大家這區的投票密碼是319。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧秀燕上午陪顏寬恒在霧峰掃街，接著到清水區陪蔡壁如，再趕往彰化溪湖陪謝衣鳳，最後在傍晚將近6點，又回到台中市南區，陪羅廷瑋站在忠明南路、美村南路口，向來往人車請託拜票。

盧說，昨天立法院召開臨時會，結果開了一整天，高端還是不能解密，民進黨立委一句話也不敢吭聲，這中間有什麼不為人知秘密呢？出錢的是人民納稅錢啊，然後又發生警報亂放，讓人民陷入錯亂，民進黨立委仍然是一句話也不敢批評，當民意代表，就是要代表人民監督，如果只敢護航、包庇，就不夠資格當民代，民進黨整組都壞了了。

她說，民進黨的國會議員毫無功能，因此必須政黨輪替換人做，拜託大家支持羅廷瑋，羅一旦當選，就能讓高端解密，中捷核定，國家安定。

盧秀燕拜託大家全力支持能幫台中爭取預算，愛台中，顧台中，而不是卡台中的候選人，這區的投票密碼是319，也就是總統投3號、立委投1號羅廷瑋，政黨票投9號，謝謝大家支持。