　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕寒風站街頭拜票　民眾熱情相挺...曝台中這區投票密碼319

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕10日傍晚陪同立委候選人羅廷瑋，不畏寒風站在街頭向來往人車鞠躬拜票，有汽車駕駛伸出手比讚，有機車騎士特別停下來要求合照，顯示出盧的高人氣，她說，高端不解密，中捷不核定，全讓羅廷瑋當選後一一完成，這區投票密碼就是319，拜託大家全力支持羅廷瑋。

▲▼盧秀燕在寒風中站在街頭拜票半小時，拜託大家這區的投票密碼是319。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼盧秀燕在寒風中站在街頭拜票半小時，拜託大家這區的投票密碼是319。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼盧秀燕在寒風中站在街頭拜票半小時，拜託大家這區的投票密碼是319。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧秀燕上午陪顏寬恒在霧峰掃街，接著到清水區陪蔡壁如，再趕往彰化溪湖陪謝衣鳳，最後在傍晚將近6點，又回到台中市南區，陪羅廷瑋站在忠明南路、美村南路口，向來往人車請託拜票。

▲▼盧秀燕在寒風中站在街頭拜票半小時，拜託大家這區的投票密碼是319。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧說，昨天立法院召開臨時會，結果開了一整天，高端還是不能解密，民進黨立委一句話也不敢吭聲，這中間有什麼不為人知秘密呢？出錢的是人民納稅錢啊，然後又發生警報亂放，讓人民陷入錯亂，民進黨立委仍然是一句話也不敢批評，當民意代表，就是要代表人民監督，如果只敢護航、包庇，就不夠資格當民代，民進黨整組都壞了了。

▲▼盧秀燕在寒風中站在街頭拜票半小時，拜託大家這區的投票密碼是319。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

她說，民進黨的國會議員毫無功能，因此必須政黨輪替換人做，拜託大家支持羅廷瑋，羅一旦當選，就能讓高端解密，中捷核定，國家安定。

▲▼盧秀燕在寒風中站在街頭拜票半小時，拜託大家這區的投票密碼是319。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧秀燕拜託大家全力支持能幫台中爭取預算，愛台中，顧台中，而不是卡台中的候選人，這區的投票密碼是319，也就是總統投3號、立委投1號羅廷瑋，政黨票投9號，謝謝大家支持。

▲▼盧秀燕在寒風中站在街頭拜票半小時，拜託大家這區的投票密碼是319。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

ET快訊
退燒10年…他見1鞋款「今年大流行」納悶了　眾人勸：台灣不適
快訊／國防部曝邱國正昨支持發防空警報　「總統府沒有涉入」
高雄28坪住宅「每月租金3500元」　申請資格一次看
政府發錢了！6項津貼「提前入帳」
屏南快速公路有譜了　路廊方案出爐
超美OL遭主管性侵！　父母要她忍下來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九喊「相信習近平」　賴清德：這次是選信賴台灣或相信習近平

快訊／國防部曝邱國正昨支持發防空警報　「總統府沒有涉入」

馬英九喊「兩岸關係必須相信習近平」　基進：票投侯友宜就是投給馬

觀察／一支中共火箭、兩種焦慮　綠憂幫侯柯送票、藍轟幫賴助選

送1500元讓你運動！北市擴大U幣範圍　World Gym、健身工廠有望入列

盧秀燕寒風站街頭拜票　民眾熱情相挺...曝台中這區投票密碼319

黃暐瀚列立委激戰20選區　「三黨不過半幾乎板上釘釘」

王鴻薇指賴清德「從未申請公益信託」　賴競辦嗆別來蹭：律師處理中

質疑防空警報「擾亂選舉」　空軍前副司令：中共氣球天天越台卻未發

喊「藍白共治」遭柯文哲嗆　侯友宜：不團結會保送賴清德

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

馬英九喊「相信習近平」　賴清德：這次是選信賴台灣或相信習近平

快訊／國防部曝邱國正昨支持發防空警報　「總統府沒有涉入」

馬英九喊「兩岸關係必須相信習近平」　基進：票投侯友宜就是投給馬

觀察／一支中共火箭、兩種焦慮　綠憂幫侯柯送票、藍轟幫賴助選

送1500元讓你運動！北市擴大U幣範圍　World Gym、健身工廠有望入列

盧秀燕寒風站街頭拜票　民眾熱情相挺...曝台中這區投票密碼319

黃暐瀚列立委激戰20選區　「三黨不過半幾乎板上釘釘」

王鴻薇指賴清德「從未申請公益信託」　賴競辦嗆別來蹭：律師處理中

質疑防空警報「擾亂選舉」　空軍前副司令：中共氣球天天越台卻未發

喊「藍白共治」遭柯文哲嗆　侯友宜：不團結會保送賴清德

快訊／三分命中率12%無所謂！林書豪關鍵進球率隊拿下「國王對決」

電信三雄公布去年總營收　中華電EPS 4.76元創六年新高

馬英九喊「相信習近平」　賴清德：這次是選信賴台灣或相信習近平

快訊／國防部曝邱國正昨支持發防空警報　「總統府沒有涉入」

新北YouBike2.0資安強化　系統更新期間暫停租借

情侶買房登記2人較有保障？房產達人揭：共同登記弊大於利4考量

創造現代化殯葬服務　新北規劃3座納骨塔、多點環保葬區

成語蕎去泰國跨年穿比基尼　裸背打卡聽到粉絲尖叫

親子另類玩荷蘭　新北市圖「寒假閱讀節」免費報名

退燒10年…他見1鞋款「今年大流行」納悶了　眾人勸：台灣不適合

太貪心！鼠寶吃菜狂塞嗆到　「整張臉縮起」尷尬表情萌翻

政治熱門新聞

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

不只「衛星變飛彈」　國防部國家警報還有這處誤翻

賴清德駁私生子傳言　邱毅再開砲

吳怡農批「國防部落漆」被出征　深夜回應了

小商人再出招！　30秒影片指「林國慶與黑道酒店同歡」

侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》

幕後／中共射火箭「我軍14分鐘決策過程」曝　數10秒決定警報簡訊

談國家級警報　賴清德：人民有知的權利

黃暐瀚列立委激戰20選區　「三黨不過半幾乎板上釘釘」

快訊／三重警留遺書「化厲鬼報仇」　游毓蘭回應惹議

快訊／總統府分析情資定調　中共發射衛星「非介選」排除政治企圖

高端疫苗該公開？薛瑞元：鴻海也不敢公開BNT合約

更多熱門

相關新聞

黃暐瀚列立委激戰20選區　「三黨不過半幾乎板上釘釘」

黃暐瀚列立委激戰20選區　「三黨不過半幾乎板上釘釘」

2024大選倒數3天，除了總統選舉外，立委選情也備受關注。媒體人黃暐瀚10日就在臉書列出20個激戰選區，他解釋，「說激戰，其實未必勝負差距極小」，有些選區是現任選情告急，有些選區是可能翻盤，他也提到，國會三黨不過半，幾乎已是板上釘釘的事，「新國會，即將開啟『戰國時代』。」

民進黨控李眉蓁找四海老大介選

民進黨控李眉蓁找四海老大介選

林宜瑾提告李全教等3人公然侮辱、誹謗

林宜瑾提告李全教等3人公然侮辱、誹謗

雲林立委傳「千元買票賄選」　檢帶回3人查無實證

雲林立委傳「千元買票賄選」　檢帶回3人查無實證

讓彰化更好！盧秀燕送好彩頭　陪車掃力薦謝衣鳯

讓彰化更好！盧秀燕送好彩頭　陪車掃力薦謝衣鳯

關鍵字：

2024立委2024六都立委2024台中市立委羅廷瑋盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

小鐘主持尾牙「遭董事長當場洗臉」

罔腰道歉了！自責「做最壞示範」

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

三重警自轟亡！澎湖爸媽急奔板橋殯儀館

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面