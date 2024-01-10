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新北YouBike2.0資安強化　系統更新期間暫停租借

▲新北YouBike2.0資安強化。（圖／新北市交通局提供）

▲新北YouBike2.0租賃站。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市公共自行車YouBike2.0累計總站數己達1264站，騎乘總人次更突破2.1億人；為強化資安，保障會員權益，微笑單車公司將於14日凌晨1至5時進行YouBike2.0資料庫升級作業，屆時各縣市YouBike2.0都將暫停借車及補扣款等多項服務，僅能還車，YouBike1.0 則正常營運，市民朋友可多加利用。

交通局綜合規劃科科長吳政諺並表示，YouBike2.0資料庫系統更新作業期間，YouBike2.0將無法借車、註冊、增刪卡片、交易扣款、補扣款，官網APP查詢交易記錄等功能也暫停使用，但可以還車並於下次租借車輛時進行補扣款；若有相關問題可電洽微笑單車公司24小時客服電話 ：YouBike1.0電話：02-8978-5522、YouBike2.0電話：02-8979-1122。

微笑單車公司於2023年5月曾發生YouBike系統遭受網路攻擊，交通局再次提醒民眾若收到不明的來電、email或簡訊要求匯款或轉帳，請不要開啟或點擊網址連結；若有欠費，請至車機、車柱或微笑服務中心辦理繳納，切勿匯款、轉帳。

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