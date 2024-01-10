親子另類玩荷蘭　新北市圖「寒假閱讀節」免費報名

▲新北市圖「寒假閱讀節」免費報名。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

除了鬱金香、風車、木鞋以及聞名於世的傳奇畫家梵谷，你對荷蘭的印象還有哪些？寒假即將到來，新北市立圖書館「寒假閱讀節」活動配合即將於農曆年後登場的2024臺北國際書展，特別以「荷蘭」為主題，推出「書香荷蘭夢」寒假閱讀活動，從1月20日起至2月14日止，規劃了一系列精采豐富的荷蘭知識之旅，邀大小朋友一起來另類玩「荷蘭」。

新北市立圖書館王錦華館長表示，為了迎接寒假到來，並推廣多元文化，新北市立圖書館配合臺北國際書展主題國「荷蘭」，特別於全市各區分館推出「書香荷蘭夢」寒假閱讀活動，包括「音樂荷蘭」、「藝術荷蘭」、「科學荷蘭」、「美食荷蘭」、以及「印象荷蘭」等，並且搭配專為國小學童設計「兒童寒假閱讀學習護照」，讓大小朋友可以透過親子共讀、有趣的繪本故事活動、手作DIY，認識荷蘭的城市之美與特色人文風情。

荷蘭擁有濃厚的文化和歷史遺產，同時也是一個非常現代化的國家，除了有「歐洲後花園」和「風車之國」的美稱，阿姆斯特丹更是著名的藝術之都，孕育出梵谷、林布蘭以及維梅爾等藝術大師，透過「書香荷蘭夢」寒假閱讀活動，帶大家認識米飛兔的故鄉、荷蘭傳統節慶國王節、藝術大師梵谷與「星空」畫作、以及DIY荷蘭風車與美食鬆餅等，讓大家可以對荷蘭文化有更深入的體驗與了解，拓展國際視野。

除了豐富多元的免費學習活動，寒假期間用餐照顧不放假，陪讀課後照護與80元幸福餐券照常提供服務，歡迎有需要的家長多加利用。新北市立圖書館「書香荷蘭夢」寒假閱讀活動1月12日(五)起免費開放報名，陪讀活動弱勢優先，詳細活動資訊及報名方式請「新北市立圖書館」網站查詢。