快訊／27歲警舉槍自轟亡！原預計選後改調派出所…三重分局回應了

▲三重分局稍早針對員警自戕輕生案作出回應。（圖／記者陳豐德攝）

記者戴上容、莊智勝／新北報導

新北市三重分局厚德派出所驚傳員警自戕案，初步了解，該所一名27歲的李姓員警今上午10時許執行巡邏勤務時，突趁空檔折返租屋處，隨後舉起配槍朝心臟自轟，待警消趕抵現場時，李員已經明顯死亡。三重警分局稍早也回應，因李員與同仁相處不融洽，近日有調整其職務，預計選後改派到其他派出所服務，可能因此而影響心情，進而發生憾事；詳細原因還有待進一步釐清。

初步了解，李員今早擔服8點到10點巡邏勤務，出門前還告知同班員警要前往處理分局交辦案件，未料超過10點同仁仍不見李員返所，且也連繫不上，因此立即報告所長協尋，隨後於10時45分循線發現李員陳屍在租屋處，胸口中槍，已經明顯死亡。

警方勘驗現場，李員陳屍在床上，領用的槍枝還放在身旁，彈匣剩餘11發子彈，已經擊發1發，研判應是自行朝其左胸射擊自戕。

三重分局稍早回應，李員目前在厚德派出所服務，但近期所長考量李員與所內同仁相處不甚融洽，因此讓李員調整其他較單純派出所服務，預計選後調到二重所，可能因此影響李員心情，本案詳細原因持續釐清。

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