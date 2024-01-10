創造現代化殯葬服務　新北規劃3座納骨塔、多點環保葬區

▲新北規劃3座納骨塔、多點環保葬區。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（10日）召開市政會議，由劉和然副市長代理市長主持。民政局以「最後一哩路，可以更不一樣」進行專題報告，內容從新北殯葬現況與趨勢到未來短中長期殯葬政策等。劉和然表示，生老病死是人生必經之路，新北市為全國人口最多的直轄市，承擔全國最大殯葬服務量，市府持續推動多元環保與殯葬自主的新觀念，並創造符合時代變遷的殯葬服務。

民政局長林耀長表示，過去入土為安的喪葬觀念已經隨著社會變遷淡化，逐漸以火葬晉塔或環保葬為主流，目前新北市土葬人數已不到全市死亡人數的1%。為因應高齡化社會、公共工程遷葬先人安奉需求及滿足多元環保服務量能，民政局同步推動「興設現代化納骨塔」與「增設環保生命園區」，服務民眾治喪需求。

同時，將推動訂定「新北市殯葬管理自治條例」，目前草案規劃包含限定公墓使用年限為7年，有特殊情形必要時，可延長使用3年，並規範公立納骨塔櫃位使用年限，鼓勵使用年限期滿後以多元環保葬方式回歸自然。

劉和然聽取報告後表示，市府持續推動公墓遷葬，促進土地活化再利用，包括新店寶高智慧產業園區、中和員山公園，都是公墓遷葬後的改造建設。另外市府也規劃於鶯歌、中和、八里區興建第二納骨塔，皆附設牌位、禮堂等，便利民眾就近舉辦告別式，減輕板橋殯儀館的服務量能需求，降低其周邊交通及環境負擔，並規劃設置多元環保葬區，讓民眾有更多選擇。