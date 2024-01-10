快訊／三重警「化厲鬼報仇」自轟亡　游毓蘭留言挨轟回應了

記者劉人豪／新北報導

新北市三重警分局厚德派出所一名27歲李姓警員，今在租屋處自轟身亡，事發前他在臉書寫下遺書，更標記常關心警察議題的立委游毓蘭，游毓蘭也回應說，「好好講，有什麼問題講清楚」，但因寫「不知道李男在講什麼」等內容被網友砲轟。對此，游毓蘭說明，今(10)日早上急著出門，被Tag就快速留言，她知道警察工作壓力大，很想幫助他，但仍發生憾事「我非常難過」。

▲游毓蘭針對三重警自轟亡一事出面說明。（圖／游毓蘭辦公室提供）

游毓蘭指出，今天上午8點15分趕著要出門之前，突然聽到電腦臉書上有人Tag，是一位不認識的李先生，看到他的發文對三重分局非常的不滿，不管是人力也好，還是一些恩怨糾葛，說真的對事情經過並不清楚，「過去我常常被警察同仁，不管是靠北警察、靠北Police，也常常Tag我，我都會想辦法去協助解決」。

▲游毓蘭回應警員的部分。（圖／翻攝自臉書）

游毓蘭表示，今天上午雖然趕著出門，還是很快的留幾句話，告訴這位李先生不要化作厲鬼，有什麼事情好好說清楚講明白，「我說加油，我們大家一起加油，因為我知道警察工作壓力實在很大，我本來是很想幫助他，但是很遺憾，他還是舉槍自盡，我非常難過」。

李男今早8時15分，在臉書點名派出所同事與長官，抱怨同事上班偷懶，自己被迫下班處理公事，而長官也沒有作為，「你們這些只會欺軟怕惡的劣警，我是死在你的怠惰和傲慢之下的」、「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」。並同時標記游毓蘭；而游毓蘭8時18分回應，表示「三重分局的長官是不是智障，我不知道，但是我知道我自己不是IQ157，也沒有水晶球，完全不知道你在講什麼？不要做厲鬼啦，好好講，有什麼問題講清楚，說明白，加油，大家都要加油！」

而該段留言讓大票網友洗版直呼「雖然可能不一定來得及，但回應如果溫暖一點會比較好」、「照顧警察？」「幫兇政績+1」、「這是什麼回覆」、「好好回覆很困難？」