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社會 社會焦點 保障人權

三重警自轟亡！被發現已屍斑　曾因遭同事毆打怒告長官瀆職

記者戴上容／新北報導

新北市三重分局厚德派出所27歲李姓員警，10日上午原定8-10時許執行巡邏勤務，他在上午8時剛上崗便跟同事說三重警分局有交辦事情，便獨自離開，返回租屋處拿槍朝心臟自轟，待警方10時45分趕抵現場時，李員已經明顯死亡，身上甚至出現屍斑。新北警察局則表示，將對厚德派出所42名員警進行團體心理輔導。

　▲▼警察局督察長王文澤說明三重警持槍自戕一案 。（圖／記者戴上容攝）

▲警察局督察長王文澤說明三重李姓員警持槍自戕一案。（圖／記者戴上容攝）

據悉，李員警是澎湖人，警專34期畢業，從警6年多，曾待過永和中正所、北市長春所，2022年9月至三重厚德所服務。而李員警在北市時，黃姓同學曾因為不滿李員態度不佳，憤而在長春派出所跟李打架，李被打後，懷疑當時目擊事發經過的王姓副所長吃案不處理，也一併控告副所長瀆職。

▲▼ 三重員警舉槍自盡 。（資歷照／記者戴上容攝）

李員告黃員這部分已起訴，但李最後撤回告訴，另針對瀆職部分，檢察官查出分局督察組有進行內部調查，並對雙方懲處、調職，所方並非毫無作為，因此予以簽結。

在記功懲處部分，李姓員警到厚德所服務時，因為「未出勤」而被記一支申誡，同僚對於他的工作態度不便評論。此外，李員精神狀況不佳，有服藥。

李員疑似對工作有諸多不滿，今上午8時15分在臉書發動態抱怨，怒嗆「你們這些只會欺軟怕惡的劣警，我是死在你的怠惰和傲慢之下」、「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」。上午8時他剛上崗便跟同事說，三重警分局有交辦事情，便獨自離開返回租屋處，拿槍朝心臟自轟，其他同事見他久未回崗位，於是到他租屋處查看，赫見他已倒臥床上，甚至出現屍斑。

檢方原預定今下午於板殯相驗遺體，但考量李員父母從離島趕來，稍早改為明(11日)上午相驗。新北市警察局督察長王文澤表示，事件發生後，將對李員警在臉書所提的同仁展開進一步調查，此外，也將會對厚德所42名同仁展開團體輔導。

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