台鐵招時薪183元站務人員！網嘆比加油站還低　資方：臨時性人力

▲國營台鐵公司今年除要招募從業人員外，公司化初期也招募部分工時臨時人員，補足短期人力缺口。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年元旦公司化後，初期預估有1100人優退離，台鐵也招募4個月的短期工時人力，中區營運處開出46名缺額，工作內容包含售票、剪收票等站務工作，時薪比照基本工資183元，網友感嘆比加油站還低。台鐵公司表示，這僅是新進人力到位前短期臨時人員招募，不占扣從業人員招募員額，沒有降低人力成本規劃。

國營台鐵公司今年元旦上路，初期面臨1000到1100人提早優退離，台鐵除去年已招募特考900多人並加速訓練外，今年也規劃要招考800名從業人員，因應新進人力到位前，以及春節和清明等疏運人力需求，國營台鐵公司各分區營運處也陸續招募部分工時人力。

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其中台鐵公司中區營運處台中運務段刊登徵才公告，開出46名部分工時職缺，資格條件包括年滿18歲以上、體檢合格者，也歡迎身障者投遞履歷，工作內容包括協助售票、剪收票、服務台、嚮導、行李房及其他交辦事項等站務工作。

雇用日期為簽約上班日起到5月31日止，開出薪資條件為基本工資時薪183元按時計酬，每日工時最高7小時，每周5天，需要輪班，每周工時上限為150小時，等於月薪最高2萬7450元。

▲台鐵公司中區營運處招募臨時人員，時薪比照基本工資183元。（圖／台灣便當管理局-附屬鐵路部）

臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」轉發徵才資訊後，也引起網友熱議：「開始cost down了(應為reduce costs降成本)，減少正職用約聘人員」、「183還比加油站還要低」、「要對鐵路有愛才做得下去」，不過也有網友表示：「公家單位早就行之多年，全台最多約聘人員在政府單位」、「比代課老師好多了，想做」。

對此，台鐵公司回應，此次招募短期臨時人員，係中區營運處各站新進從業人員到位前，加強站區旅運服務的臨時性措施，期間自2月1日到5月31日，招募從業人員作業仍持續進行中，不會占扣從業人員招募的員額，更沒有降低人力成本規劃。