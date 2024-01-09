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台鐵有髮禁！男禁留長髮、女瀏海不能過眉　官方：我們不是披頭四

▲▼台鐵公司有髮禁，電報要求各段人員遵守。（圖／讀者提供）

▲台鐵公司有髮禁，電報要求各段人員遵守。（圖／讀者提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局已於今年元旦正式掛牌為台鐵公司，根據台鐵公司電報顯示，台鐵要求同仁遵守服儀規定，其中甚至有髮禁，如男生頭髮不得過耳、留長髮或蓄鬍，女生瀏海不得超過眉毛，兩側瀏海需至於耳後。對此台鐵公司回應，台鐵本是服務業，一直以來都有服儀規定，畢竟台鐵不是披頭四合唱團。

根據台鐵公司電報內容指出，高雄運務段將派人至各站、組查核，查核重點包括第一，男生頭髮過耳、留長髮、蓄鬍子；女生瀏海超過眉毛，兩側瀏海沒有置於耳後。第二，不按規定穿著白色襯衫、黑色長褲，制服、襯衫應紮入褲子內。第三，應著黑色全包式皮鞋、包鞋，深色褲子長度需遮住腳踝。

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對此台鐵公司表示，從台鐵局以來一直都有服儀規定，畢竟台鐵是服務單位，不是披頭四合唱團，因此要維持一定的形象，若是有同仁不合規定，會要求其限期改善，沒有同仁對此感到不滿。

台鐵公司補充說明，乾淨整齊的穿著制服，展現合宜的儀容，除代表個人對於自身工作的尊重，亦可讓旅客感受專業形象，多數與民眾第一線接觸之公司行號，皆要求所屬員工穿著制服並對儀容有必要性要求。

台鐵公司服儀要求員工頭髮整齊俐落，男生勿過耳，女生頭髮長度過肩者宜紥馬尾或包頭，或盤髮挽入帽內，相關措施主要為重申落實現有規定。

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。台鐵,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,火車,鐵道,月台,列車長（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵表示，自身是服務單位，一直都有服儀規定。（圖／記者李毓康攝）

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