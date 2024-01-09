台鐵春節車票開賣「各路線有位時段」曝！2天內沒付錢1／11再釋出

▲台鐵春節車票開賣 。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵公司於今(9)日零時起，開放113年春節假期東部幹線對號列車訂票，截至今日上午8時止，總計完成17萬1,273筆、31萬3,477張訂票，2日內逾期未取之車票，將於1月11日上午9時重新釋出。台鐵公布各路線車票預訂狀況，另東線8班實名制列車將於周四零時起訂票。

台鐵公司表示，今日開放訂位後第1分鐘完成7萬6,588張訂票，前4分鐘完成10萬3,116張訂票，前10分鐘完成13萬4,828張訂票，截至今日上午8時止，總計完成17萬1,273筆、31萬3,477張訂票，訂票過程順利。

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旅客完成訂票後，請務必於2日內(含訂票當日)至各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於1月11日上午9時重新釋出。

另113年2月7、8及113年2月13、14日東線8班實名制列車(如附表)，將於113年1月11日(星期四)零時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

▲台鐵提醒，兩天內沒有取票，車票將於周四再度釋出。（圖／記者李毓康攝）

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往花蓮、臺東方向

113年2月7日7時以後，長途自強號座位已售完，中短途仍有座位。

113年2月8日長途自強號座位已售完，中短途仍有座位。

(二)臺東、花蓮往臺北方向

113年2月13、14日，長途自強號座位已售完，中短途仍有座位。

二、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往臺東方向

長途各時段自強號尚有座位。

(二)臺東往高雄方向

長途各時段自強號尚有座位。

三、其餘日期、車次尚有座位。

▲東線實名制列車。（圖／台鐵）