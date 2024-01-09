春節車票開賣！高鐵1小時近60萬張訂票、台鐵一晚賣出31萬張

▲台鐵截至今日上午8時止，總計完成31萬3,477張訂票。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

春節連假下月登場，台鐵、高鐵均於今日凌晨0時起開放預訂春節疏運期間的車票，台鐵截至今日上午8時止，總計完成31萬3,477張訂票；高鐵公司統計開賣一小時內即順利完成58萬9千餘張訂位。

台鐵公司表示，今日開放113年春節假期東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）113年2月6日至2月15日網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票。

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台鐵開放訂位後第1分鐘完成7萬6,588張訂票，前4分鐘完成10萬3,116張訂票，前10分鐘完成13萬4,828張訂票，截至今日上午8時止，總計完成17萬1,273筆、31萬3,477張訂票，訂票過程順利。

台鐵提醒，旅客完成訂票後，請務必於2日內(含訂票當日)至各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於1月11日上午9時重新釋出。

▲高鐵公司統計開賣一小時內即順利完成58萬9千餘張訂位。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司指出，2024春節疏運於今（9）日凌晨零時開賣，開放訂位後4分鐘即完成7萬4千餘張車票訂位，至12分鐘內完成27萬餘張車票訂位，至22分鐘內完成約43萬1千餘張訂票，至32分鐘有50萬8千餘張完成訂票，隨後瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解，統計開賣一小時內即順利完成58萬9千餘張訂位，系統運作一切正常。

高鐵表示，今（9）日凌晨開放訂位後，高鐵公司亦派專人隨時監測售票狀況，各訂票管道維持正常訂位效率，連線成功之旅客，系統均能確保完成服務。



高鐵強調，今年春節疏運訂票同時提供旅客網路訂位、超商購票、手機訂票3管道服務，總計最多可容納2萬2千人同時上線，各訂票管道的容量係依據訂位主機效能及各通路特性進行調配，確保最佳訂位效率。