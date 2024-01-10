決戰72小時／搶票策略一次看　藍喊集中選票、綠分進合擊、白空戰極大化

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者林敬旻、袁茵攝、賴競總提供）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數不到72小時，藍綠白進入最後激戰，藍營部分，仍聚焦在「政黨輪替」，並喊話離散的非綠力量「集中選票」；綠營部分，正副總統候選人賴清德、蕭美琴分進合擊，深入「搖擺州」中部大車掃，選前之夜則先到賴清德本命區台南，再回到故鄉新北市；白營部分，「百萬YouTuber」總統候選人柯文哲規劃從11日起進行「24小時不間斷直播」，將空戰極大化，陸戰則回防北部催票。

國民黨在關鍵時刻全力鼓吹「下架民進黨」，以每天1至2場高頻率連開記者會，猛攻綠營候選人爭議風波，更質疑國防部操作烏龍警報，再力求公開高端疫苗合約，喚起民眾「缺疫苗、賺疫苗」的反感；空戰部分在最後72小時強打總統候選人侯友宜「台灣未來」拼輪替廣告；此外，藍營更力催非綠力量集中選票，不分區立委第一名韓國瑜直言「柯文哲不會贏」，副總統候選人趙少康則喊話鴻海創辦人郭台銘「要做英雄、梟雄、還是狗熊？」

至於民進黨，賴清德與蕭美琴持續分進合擊車掃，先深入「搖擺州」中部縣市催票，選前倒數二天再回防桃竹苗艱困選區，賴清德、蕭美琴則在選前倒數一天於雙北合體車掃，晚間選前之夜會先在賴清德本命區台南市造勢，再返回故鄉新北市，強力號召支持者出門投票。

民眾黨的部分，柯文哲自2023年12月起，開始不間斷的KP TV直播加強空戰，在柯文哲2日啟動全台車掃後，YouTube追蹤人數直線飆升，日前突破百萬訂閱，多部影片更「霸榜」YouTube，空戰實力不容小覷，為「保溫」粉絲熱度，內部規劃自11日起要進行「24小時不間斷直播」，將空戰拉到極大化；陸戰部分，柯文哲10日起回防北部，從宜蘭、新北市、一路車掃回台北市，12日最後到凱道參加選前之夜大造勢，與支持者一起「義無反顧拚到底」。