選前發國家級警報！侯友宜開嗆騙選票　要求24小時公布誰下令發的

▲侯友宜今日再度南下高雄車隊掃街。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國防部9日下午突然連續發出國家警報表示中共發射衛星飛越南部上空，引發民眾緊張，也引來國家機器介選爭議。對此，國民黨總統候選人侯友宜今天南下高雄車隊掃街時，怒轟「這麼嚴肅的國安議題，怎麼那麼草率，還錯誤連篇」，呼籲執政當局24小時內公布是誰下令要發訊息，以及發出警報的標準，不要再操作「芒果乾」。

昨日下午國防部連續發出國家級警報，內容顯示「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理」。其中，中文簡訊寫衛星，英文卻是寫飛彈，嚇壞不少民眾，事後國防部出面道歉，另外也解釋是因中國衛星發射偏離，才會發布警報。

▲侯友宜選前力拚陸戰，再度南下高雄車隊掃街。（圖／記者賴文萱攝）

對於外界質疑此舉是國家機器介選，侯友宜今天下午在高雄接受聯訪時表示，「2022年發射飛彈以及最近3次發射衛星，有沒有發國家級警報？沒有嘛，怎麼選前三天才發了，還發錯英文變飛彈。」 侯友宜說，「我今天到高雄，知道民眾心裡多驚慌，這麼嚴肅的國安議題，怎麼那麼草率，錯誤連篇，國家交給你們（民進黨）人民會放心嗎？」

▲侯友宜開嗆國防部國家級警報草率，要求24小時內公布發佈標準。（圖／記者賴文萱攝）

他強調，既然賴清德說，人民希望了解真相，那趕快在24小時內公布誰下令要發訊息以及發布標準，過去都沒發過，為什麼現在要發，以及更重要的，為什麼英文訊息衛星會變飛彈，兩個字落差那麼多。

侯友宜最後開嗆，太多太多問題，趕快公布吧！選前不要再操作「芒果乾」，出來騙選票，因為騙的不是選票，騙的是人民對生命安全的恐懼，國家怎麼能交給你們這樣處理的方式呢！