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快訊／指賴清德「從未申請公益信託」　王鴻薇秀證據：又賴皮了

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對萬里老家違建爭議，民進黨總統候選人賴清德在電視政見會上表示要交付公益信託，並作為礦工生活紀念館，但國民黨立委王鴻薇今（10日）秀文化部、教育部回函，指賴申請公益信託是「虛晃一招」，根本沒有提出過申請。王鴻薇批，當一個總統候選人，對選民的第一個承諾就跳票，賴的誠信還直得誰信任？這不是賴皮什麼是賴皮？

王鴻薇說，賴清德宣示公益信託後，她第一時間就打給主管機關，確認賴如果要「公益信託」，首先要獲得目的事業主管機關「許可」，但是賴的老家是違章建築根本沒有辦過保全登記，完全不可能，最多只能針對那塊土地辦理，不過土地上面的違建還是違建；地政局已說過，實務上根本沒有辦法把違建拿來做公益信託，送到事業主管機關基本上就會被打槍。

王鴻薇表示，很不幸預言成真，她當下立刻斷言，賴清德在1月13日之前，不可能拿出合法公益信託的證明，而今天她出示的公文，就是分別問了可能未來可以作為礦工紀念館的教育部以及文化部，當然也有請對方轉問地方主管機關新北市政府，賴清德到底有沒有申請公益信託。

王鴻薇說，結果教育部與文化部統一答覆很簡單，就是賴清德從宣示要公益信託到現在，「沒有任何建物、土地」向中央或新北市申請公益信託，所以，所謂的公益信託根本八字沒一撇，又再賴皮了。

▼王鴻薇秀教育部、文化部回函。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▼王鴻薇秀教育部、文化部回函。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲▼王鴻薇秀文化部回函。（圖／王鴻薇辦公室提供）

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