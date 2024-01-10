國民黨幹部涉反滲透法「百萬交保」　時力酸：藍白手牽手一起被滲透

▲國民黨中央政策會副執行長、前立委張顯耀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委張顯耀捲入中華致公黨副主席徐少東等人涉嫌違反總統、副總統罷免法及反滲透法一案，檢方訊後以100萬交保。對此，時代力量批評，張顯耀是現任國民黨中央政策會副執行長，竟連適用範圍極其限縮的《反滲透法》都能違反，顯見國民黨不只是螺絲鬆了，而是早已門戶洞開，任中國擺佈滲透。

去年11月以來高雄地區檢調偵辦多起違反《反滲透法》、《正副總統選罷法》的案件，案情大多是台灣的社團負責人透過大陸涉台單位，在台揪里長、里民、親友到大陸旅遊，以落地招待等方式，並在旅遊過程中由台辦人員進行座談，宣導下架某政黨，支持某特定政黨候選人，以企圖達到影響總統大選的情況。

橋頭地檢署、高雄地檢署近日都陸續偵結，將多名涉案人起訴，但檢方仍根據相關事證，繼續擴大清查偵辦，而近日意外查出張顯耀也涉案，今下午以100萬金額交保。

時代力量發言人余佳蒨批評，日前柯文哲力挺的民眾黨員馬治薇前腳才剛因涉嫌《反滲透法》遭檢調羈押，後腳曾被調查局以「外患罪」或「洩密國防以外機密罪」罪嫌法辦的張顯耀又涉案，藍、白兩黨一前一後涉嫌違反《反滲透法》，令人不禁質疑兩黨到底還有多少人被中國滲透、接受中國資助。